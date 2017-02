Lungu: Ca primar, am tratat toate cartierele din municipiu la fel. E un decalaj între Ițcani și celelalte cartiere

Ion Lungu sustine o conferinta de presa la Primaria Suceava.

LIVE TEXT:

”Prioritate e aprobarea bugetului. Ma bucur ca s-a aprobat la nivel national.

Pe 13 februarie voi avea primele discutii cu grupurile de consilieri locali. In masura in care e publicat bugetul, pe 27 februarie am putea aproba si al nostru.

Pe 2017, bugetul este de 384 de milioane la Primaria Suceava. Salariile au crescut cu aproabe 20%. Furnizorii vor avea o influenta in acest an.

Fata de anul trecut, e mai mic, cu aproape 22 %, asta dupa ce scadem furnizorii si salariile.

Toate scolile vin cu sali de sport si alte investitii mari. Anul asta nu va fi asa. Am discutat cu directorii si am explicat ce putem face anul asta.

Un proiect pe fonduri elvetiene, echipamente de incarcat rapid a masinilor electrice, castigator e firma LOIAL. Vrem sa trecem la implementarea lui.

Ca primar, am tratat toate cartierele la fel. E un decalaj intre Itcani si celelalte cartiere, dar incercam sa il aducem la acelasi nivel.

Sunt chestiuni care nu prea sunt in ordine la teatrul nostru. Eu sper ca lucrurile sa intre acolo in normalitate si sa avem eficienta in activitatea teatrala.

La fotbal vrem sa dam si in acest an 1,5 milioane lei, iar la handbal 1,2 milioane lei. Vom finanta si alte sporturi si sportul de masa.

Avem de plata pentru luna decembrie 400.000 de lei si pentru ianuarie 500.000 lei la deszapezire. Analizam sa vedem posibilitatea majorarii taxelor de salubritate pentru ca nu ne mai inchidem cu costurile. 5 lei de persoana e cel mai mic pret din Moldova. Vom vedea.”