Lungu: Demarăm licitația pentru încălzirea Pieței Centrale în zona producătorii locali

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sustine o conferinta de presa.

”O problema asteptata de suceveni e demararea asfaltariii. E un program ambitios. Avem 21 milioane lei si 50 de strazi in vizor.

Vom termina in primul rand strazile incepute in 2016. Pavelele le vom refolosi in zonele unde permite aceste lucru si vom monta altele mai rezistente.

Un proiect important la care suntem tinuti pe loc e cel cu reablitarea Statuii lui Stefan cel Mare de la Cetate. Am avut cateva intalniri cu cei implicati.

Vom scoate autorizatie in regim de urgenta si vom trece la primele reparatii, la platforma si la soclu. Urmeaza ca statuia sa isi urmeze traseul birocratic.

E foarte periculos acest monument in momentul de fata. Sper sa putem lucra o buna parte din monument in acest an.

Demaram licitatia pentru incalzirea Pietei Centrale in zona producatorii locali. 439.000 lei e valoarea totala a lucrarii. Durata de executie e de 3 luni.

Cred ca a fost putin mai bine de Sarbatori in zona Bazar. Lucru confirmat de lucrarile de acolo. Cred ca au fost lucruri inspirate facute pana acum acolo.

Vreau sa multumesc viceprimarului Lucian Harsovschi pentru ca a stat in zona si a implementat intreg proiectul.

Trebuie insa sa facem ceva sa fluidizam intreg traficul in orasul Suceava.

Voi veni in CL cu o hotarare pentru firmele care vor sa investeasca in Suceava. Toate firmele doresc terenuri. Nu avem insa asa ceva.

Vad ca se lauda altii, dar e bine de stiut ca firma Capgemini a avut discutii cu noi mai vechi si vreau sa dezvoltam afacerile in zona IT. Am garantat ca voi asigura tot ce este nevoie ca ei sa dezvolte afacerea in zona. Un cuvant important de spus l-a avut si Primaria.”