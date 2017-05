Președintele Klaus Iohannis participă la Suceava, la dezbaterea „Modernizare, dezvoltare, descentralizare. Administrația locală vorbește!”

In sala Teatrului Municipal ”Matei Visniec” din Suceava sunt aproximativ 300 de persoane, alesi locali si judeteni, majoritari PNL, dar si o buna parte dintre angajatii CJ Suceava.

In sala sunt si cativa consilieri judeteni PSD, dar si primarii PSD din Moara, Stulpicani, Crucea si Poiana Stampei.

Evenimentul va fi moderat de realizatoarea de televiziune Irina Pacurariu. Ea a facut apel sa se inchida toate telefoanele mobile si interventiile sa nu depaseasca 2 minute.

Klaus Iohannis, președintele României:

”Sunt foarte bucuros ca m-am intoors in Bucovina si poate v-am mai spus ca revin de fiecare data cu mare placere si daca la vizita anterioara intalnirile s-au axat pe zona universittara am insistat sa va vad acum pe dvs. din administratia locala pentru a discuta problemele cu care va confruntati.

Am plecat de la clusterul cu cele doua judete cu impresii pozitive si mica mea interventie prezinta cateva idei cu care am venit, dar va rog sa considerati prezentarea ca pe un impuls. Sunt sigur ca toti cei de fata suntem de acord ca administratia publica locala trebuie reformata. Imi doresc ca impreuna sa identificam raspunsuri la intrebarea : cum facem acest lucru?

Vreau sa va ascult si sa stiu care sunt greutatile, ce va nemultumeste, cum vedeti descentralizarea, modernizarea administratiei pe care o reprezentati.

Acum cativa ani s-a pornit cu mult avant regionalizarea si descentralizarea si o reorgalizare teritoriala. Ce s-a ales stim-mai nimic.

Daca va amintiti subiectele care au blocat dezbaterea au fost numarul regiunilor si plasarea capitalelor de regiune. O lupta de orgolii si interese de multe ori marunte. De cateva luni, auzim ca exista intentia unei asemenea reforme. Dar nu avem o analiza serioasa asupra nevoilor si consecintelor descentralizarii.

Sper sa nu se introduca o discriminarea intre autoriatile publice locale. Fara descentralizare nu va exista dezvoltare. De aceea sper ca nu vor fi facute aceleasi greseli. Politica celui mai puternic pur si simplu nu merge. La centru nu se vad problemele de aici si nici impactul nu se resimte la fel.

Obiectivul principal va fi reducerea decalajelor si antrenarea intregii economii. Doresc sa atrag atentia ca reforma administratiei nu trebuie sa fie o sarcina a fiecarui nou guvern format de a face ceva cu orice pret. Guvernele trebuie sa continue reforma.

Descentralizarea si modernizarea administratiei nu se pot face impotriva cuiva, ci pentru a imbunatati sistemul. Dar nu pot fi facute nici pentru cineva.

PNDL a avut o mare problema de trasparenta. A impartit tara in doua categorii, primari fericiti si primari nefericiti. Beneficiari sau eliminati de pe lista.

Nu pot evita o tema care va intereseaza pe cei mai multi. Infrastrutura de transport. Stiu multe lucruri despre aceasta grava problema.

Moldova se defineste prin 0 km de autostrada. E o realitate trista ca regiunea absoarbe doar 6 % din investitii. Slaba infrastrutura se resimte in toate domeniile. Suceava are insa un potential de dezvoltare, dar lipsa infrastructurii e un impediment serios in dezvoltare.

Cred ca e nevoie si aici de implicare. Daca nu va veti cere dreptul legitim ca al 2-lea judet al tarii, probabil ca guvernantii vor uita in continuare de dvs.

Aveti la dispozitie toate resursele, dar aveti cel mai important atuu, inventivitatea si inteligenta romaneasca. Sunt convins ca puteti face din Bucovina o oaza de traditie si progres.”

Gheorghe Flutur face o prezentare a judetului Suceava pentru oaspetii de la Palatul Cotroceni.

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava:

”Cautam solutii pentru forta de munca pe care am exportat-o in mare parte. Am discutat si discut asta cu primarii din judet.

As vrea sa spun clar ca sunt presedinte ales si nu doresc sa impart bani. Luati-mi pixul pentru bani. Trebuie sa existe formule foarte clare pentru impartit banii.

Avem 224 de proiecte pentru scoli in acest an. Nu stam foarte bine la capitolul scoli si acolo va fi o prioritate. Poate trebuie intrebate si judetele despre asta.

Sunt presedinte la ADR NE si cer sa ne intalnim si cu celalalte programe de dezvoltare ca sa actionam complementar. Cred ca trebuie sa corelam lucrurile.”

Irina Vasilciuc, administratorul public al judetului Suceava:

”Nu e armonizata legislatia nationala cu Ghidul solicitantului. Avem depus un proiect, impreuna cu Iasul pentru infrastrutura si ne-am trezit blocati de aceasta nearmonizare mai ales pe Legea apelor. Am fost la Bucuresti cu problema asta si vedem ca e o problema nationala.”

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava:

”Iata ca an de an am alocat tot mai multi bani la cultura si avem azi 10% din buget. Aceasta sala unde suntem azi se datoreaza si dvs., dle presedinte, pentru ca in 2009 am fost intr-un schimb de experienta la Sibiu si am inteles ca, cultura aduce beneficii.

Autonomia locala functionala e foarte importanta. Nu cea teritoriala. Multe proiecte pe modernizare nu le-am putut face pentru ca unele active sunt la ministere. Ca exemplu, la Primarie am modernizat Cetatea de Scaun, am pierdut o parte din finantare pentru ca nu eram proprietar pe parcul Sipote, care al Romsilva.

Nu cred ca toate sutele de hectare de la ADS mai sunt necesare acum si ca se mai face atata cercetare agricola. Avem nevoie de teren.”