Thermonet îi răspunde lui Ion Lungu: Am făcut investiții mai mari decât cele prevăzute în contract și am înțeles incapacitatea Primăriei de a ne pune la dispoziție întregul sistem de transport și distribuție

Firma de distribuție și transport a agentului termic, Thermonet SRL Suceava a răspuns, vineri, primarului Ion Lungu, care a anunțat, joi că va notifica distribuitorul să-și onoreze investițiile prevăzute în contract, că planul de investiții la care firma a lucrat în 2016 prevede investiții mai mari decât cele prevăzute în contractul cu Primăria Suceava.

„Anul 2017 reprezintă pentru Thermonet anul reeficientizării globale prin îmbunătățirea tehnică și tehnologică”, se arată într-un comunicat semnat de președintele grupului de firme ce controlează Thermonet, Adrian Bodea.

Potrivit sursei citate, planul de investiții la care a lucrat firma în 2016 prevede investiții mai mari decât cele prevăzute în contractul cu Primăria Suceava și vizează îmbunătățiri sau înlocuiri la rețeaua de transport a apei fierbinți pentru sistemul de termoficare; rețeaua de distribuție a agentului termic secundar pentru prepararea apei calde de consum și asigurarea încălzirii; punctele termice, stațiile centralizate și modulele termice cu instalațiile și utilajele aferente.

„Am înțeles incapacitatea contractuală a primariei de a ne pune la dispoziție întregul sistem de transport și distribuție. Aceasta este doar una dintre probleme”, se arată în comunicat.

Firma suceveană precizează că modernizarea rețelei este esențială, atât pentru a crește confortul populației, cât și pentru a minimaliza pierderile înregistrate azi și care afectează negativ situatia financiară a companiei și nivelul subvenției suportată de primărie.

„Dorim să atragem fonduri pentru aceste investiții și credem că le putem atrage, dar avem nevoie de cadrul legislativ.

Am oferit primăriei două posibile soluții: fie să ne concesioneze și partea care n-a fost concesionată așa cum prevedea contractul de concesiune până la sfarșitul lunii decembrie 2015, fie să ne lase să construim o altă instalație de la zero, modernă, economică, cu pierderi în norma europeană și pe care să găsim modalitatea legală s-o achizitioneze prin licitație în timp așa cum ar permite fondurile pe care le are primăria pentru această destinație”, se menționează în comunicat.

Thermonet împreună cu Bioenergy, furnizorul agentului termic în municipiul Suceava, participă puternic la crearea de bune condiţii pentru viaţă şi la bunăstarea sucevenilor, iar în colaborare cu primăria Suceava, Thermonet caută soluţii facile, dar şi ecologice, de ultimă generație, propunându-și să permită clienţilor să-şi controleze costurile de energie termică în cel mai scurt timp, subliniază Thermonet.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, joi, că va notifica firma de distribuție și transport a energiei termice, Thermonet SRL, să-și îndeplinească obligațiile de investiții asumate prin contract.

„Voi trimite o hârtie oficială la Thermonet să-și îndeplinească obligațiile din contract, acele investiții care trebuie să le facă”, a spus primarul.

El a menționat că, din păcate, și Primăria Suceava nu și-a onorat obligațiile asumate, respectiv nu a predat întreaga rețea de transport și distribuție, pompele și o porțiune din conducta magistrală fiind în proprietatea Termica SA care este în faliment, iar municipalitatea a blocat prin instanță vânzarea acestor active în condițiile în care municipalitatea vrea să le preia la prețul din contabilitate.

„Astăzi, dacă cei de la Thermonet vor să rezilieze contractul îl reziliază fără nici un fel de problemă pentru că până la 31 decembrie 2016 trebuia să le punem la dispoziție toate instalațiile ceea ce nu s-a întâmplat”, a spus Lungu.

Primarul Ion Lungu a mai declarat că în ședința ordinară din această lună a Consiliului Local Suceava va repune în discuție proiectul de reducere cu 62 de lei a subvenției pentru gigacaloria produsă în regim centralizat în municipiu.

El a spus că proiectul a fost respins în ședința din luna aprilie din cauza voturilor consilierilor PSD, dar a menționat că mai mulți aleși locali PSD i-au spus că sunt de acord cu această reducere a subvenției, fiind încrezător că proiectul va fi votat în prima ședință.

Liderul organizației municipale PSD Suceava, Dan Ioan Cușnir, a declarat de mai multe ori că este necesar ca primarul Ion Lungu să acționeze în interesul sucevenilor și nu al firmelor de termie și că trebuie să ceară punerea în aplicare a investițiilor de 5 milioane de euro asumate prin contract.

El a atras atenția că în proiectul de reducere a subvenției pentru energia termică, în expunerea de motive, primarul Ion Lungu argumentează că trebuie să se vină în sprijinul Thermonet.

„Dacă ar fi venit cu o argumentație că cei care primesc subvenție o primesc din banii tuturor sucevenilor, ar fi fost altceva. Argumentația lui Ion Lungu e că trebuie să venim în sprijnul Thermonet. Primarul Sucevei trebuie să înțeleagă că el trebuie să fie avocatul sucevenilor nu a unui operator privat care, întâmplător, este același cu producătorul de energie. Mai avea un pic și plângea de necazurile celor de la Thermonet și Bioenergy. Sunt operatori importanți care trebuie să respecte contractele cu Primăria Suceava”, a spus Cușnir care a menționat că Thermonet s-a obligat să facă investiții de 5 milioane de euro. (N.B.)