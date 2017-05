”Ultimele 3 etape au fost făcute cu banii lui tata de acasă”, susține președintele Clubului de fotbal FORESTA Suceava, Andrei Ciutac într-un interviu pentru NewsBucovina

Reporter: Credeți că mai este vreo șansă reală să salvați echipa FORESTA?

Andrei Ciutac: Eu sper să o mai putem salva. Speranța moare ultima.

Rep: Sunteți singurul care poate ști cu adevărat asta…

A.Ciutac: Da, așa este. Căutăm toate variantele posibile să o salvăm. Sper să reusim. Dacă nu reușim, eu voi avea conștiința curată că am făcut tot ce este omenește posibil pentru mine să salvez echipa. Dar asta nu depinde numai de mine, ci și de niște oameni care au posibilitatea să ne ajute și chiar doresc să o facă.

Rep: Ați început vreun demers, nu știu ce se poate face, din ușă în ușă?

A.Ciutac: Am început o campanie personală. Am mers și din ușă în ușă la sponsori. M-am lovit și de refuzuri. Am avut parte însă și de accepturi de ajutor, e drept că mai mult verbale. Concret însă, până acum, nimic.

Rep: Renunțați la ideea de a merge la licitația de proiecte de la Primărie?

Ciutac: Noi vrem să reușim cumva ca să putem merge la licitație. Altfel, nu cred că are rost doar să continuăm până la finalul sezonului. Că să terminăm sezonul am mai avea nevoie de aproximativ 30.000 de lei. Trist e că nu avem nici banii aceștia pentru că altfel mergeam la meciul de la AFUMAȚI.

Rep: Și atunci cum veți reuși să strângeți 300.000 de lei ca să puteți plăti datoriile și să mergeți la licitație?

A.Ciutac: Nu vă pot răspunde acum. Eu însă fac tot posibilul să conving oamenii care pot să o facă, să ne ajute și să vină lângă noi. Eu mă gândesc că sunt în județul Suceava 16 firme puternice care să își poată permite o sponsorizare de câte 5000 de euro. Asta în condițiile în care tatăl meu a contribuit cu 200 de milioane de lei vechi în ultimele trei etape ca să putem organiza jocurile.

Rep: E o glumă asta?

A.Ciutac: Nu, nu e o glumă. Vorbesc foarte serios. Ultimele trei etape au fost făcute cu banii lui tata de acasă. E vorba de două etape de acasă si una din deplasare. Acum am mai primit și de la Finanțe un răspuns oficial prin care evaluează două terenuri, unul în zona METRO, lângă Hotel IMPERIUM, și unul lângă Turnul de apă de la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, la suma de 8.700 de lei. Noi însă ne batem până la capăt și sper să reușim până la final! (Alin Dima)