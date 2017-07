Lungu: Veniturile proprii ale Primăriei au crescut și asta înseamnă rectificări bugetare

Primarul Sucevei Ion Lungu sustine o conferinta de presa.

LIVE TEXT:

”Executia bugetara la 30 iunie a fost realizata. 139 milioane lei venituri comparativ cu 128 milioane fata de anul trecut. Venituri proprii mai mari cu 8,3%.

La amenzi incasarile sunt mai mari la fel ca si la TVA. Dinamica este una pozitiva. Veniturile proprii au crescut si asta inseamna rectificari bugetare.

Vom face o serie de distribuiri la scoli si la Spitalul judetean. In cadrul bugetului vom putea face o serie de modificari. Rectificarea va fi in august.

Maine e sedinta extraordinara si ca punct principal e aprobarea unor documente strategice pentru dezvoltare urbana. Am avut discutii cu consilierii si am preluat amendamentele. E o contestatie depusa de Cezar Grozavu care are o casa la Ipotesti si contesta realizarea rutei ocolitoare a Sucevei. Sunt in discutie cateva aspecte care nu sunt relevante din punctul nostru de vedere. Exista studii de fezabilitate si am incercat o serie de discutii cu el.

Noi vom aproba planul de mobilitate urbana pentru Suceava si nu pentru Ipotesti. Eu am respect pentru dl Grozavu, dar cred ca solicitarea lui nu e justificata.

Cand s-a gandit ruta ocolitoare prin Ipotesti nu era nici o locuinta acolo. Era drum de carute. Acum s-au construit o serie de case.

Cei din Ipotesti si Salcea cu care am avut acord pentru aceasta ruta ocolitoare trebuiau sa ia in considerare cand dadeau autorizatii de constructie.

O veste buna e aprobarea pentru folosirea creditului de 10 milioane lei pentru Zona de agrement tTatarasi. Lucrarile sunt in desfasurare acolo.

Am vazut ca unii se incalzesc pentru campania electorala si le urez succes. Dar le amintesc ca Lungu nu prea da bani pentru ajutoare sociale.

Acum sunt 100 de asistati la 100.000 de persoane. Unii se incalzesc pentru campania din 2020 si le urez sa aiba sanatate, dar eu am de lucru pana atunci.

Nu sunt foarte bucuros cand rectorul tot spune ca USV e principalul finantator. Eu cred ca Primaria este. Eu le cer sa vina cu actele ca sa facem deconturile.

Imi pare rau ca nu se intampla nimic la fotbal. M-am trezit cu doi investitori la usa care vroiau sa ia echipa si sa o duca in alta parte. Ajutam echipa daca ramane la Suceava. Fac apel la oamenii de afaceri ca sa ajutam echipa. Nu cred ca nu gasim 100.000 de euro ca sa se inscrie in campionat.

Nu e imposibil sa realizam un pasaj subteran intre spitale, dar nici usor. Am dat in studiu sa vedem ce este sub pamant. Solutiile tehnice sunt dificile. Am discutat si varianta supraterana, dar e un pic delicata. E putin probabil sa facem o trecere supraterana.

Timp de trei saptamani voi fi plecat in concediu. Merg in Delta pentru ca nu am fost niciodata.”