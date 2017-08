Harșovschi: Până la finele anului vor veni primele patru vehicule electrice

Viceprimarul Lucian Harsovschi sustine o conferinta de presa la Primaria Suceava.

”O veste buna, dupa 11 luni de licitatie, a doua oara tinuta, putem semna contractul pentru autoturisme electrice, pentru 11 Peugeot. Valoare – 92.655 lei.

Vor fi folosite de Primarie si serviciile din subordine. A fost un singur participant si pe 7 august semnam contractul.

Pana la finele anului vor veni primele patru vehicule electrice. E proiect pe fonduri elvetiene si a fost destul de complicat.

Nu auzim nimic de la PSD pentru soseaua de centura, doar critici si nimic altceva.

S-au montat deja noile semafoare in Suceava, astfel incat cei care ies din cartierul ANL din Obcini sa poata avea acces spre toate caile rutiere.

Primaria ridica chioscurile abandonate pe terenurile publice.

In Itcani, am demolat o constructie ilegala la fostul cinema ARTA. Urmea sa construim in curand pe fonduri europene acolo.

A inceput marcarea pistelor de biciclete, mai bine spus remarcarea lor, ca nu vreau sa comentez cine era viceprimar pe vremea cand pistele se terminau in stalpii de pe marginea drumului. Vom marca cu culoarea galben. Cu preponderenta langa bordura mica si nu la marginea drumului.

Vor fi 12.762 metri liniari de piste, latimea pistei va fi de 1 m, iar pe interior vor fi marcaje standard.

Voi merge pana in panzele albe cu modernizarea Sucevei cu locuri de parcare. Vreau sa spun ca o comisie intreaga a lucrat la inventarierea locurilor de parcare. E munca de 3 luni pe teren. S-au facut schite pe fiecare strada din oras. Acolo unde erau locuri sub copaci nu au fost trecute in inventar.

Ce vor cei din PSD? Sa mai stam inca 3 ani si sa nu facem nimic, poate poate vor veni ei la conducerea Primariei Suceava.

Cat timp stiu ca ceea ce facem e legal si pentru suceveni, ma voi bate pana in panzele albe. Nu inteleg de ce s-au opus cei de la PSD. Nu am inteles explicatiile lor. Stim ca au ordin pe unitate ca sa nu voteze nimic ca cineva de la ei care se pregateste de multi ani sa vina la Primarie.

Eu ii invit pe colegii de la PSD sa vina si sa puna osul la treaba. Eu nu am vazut pana acum nici un proiect al celor de la PSD. Daca au vreunul, eu il mananc.

Sa lase demagogia si ii invit la calm si la treaba. Zero proiecte de la Guvernul PSD pentru Suceava. Sa vorbim de podul peste Suceava, de strada Ioan Taranu care erau prinse? Nici nu mai are rost. Eu nu vreau un razboi cu PSD, dar ii asigur ca nu vor avea viata usoara cu mine.

Ii astept sa munceasca astfel incat in 2020 sa spuna ce au facut ei. Sa mai stam 3 ani ca sa facem aceste parcari pentru suceveni? Acum a venit momentul pentru ele. De la inceputul anului se poarta discutii cu cei de la PSD pe aceste parcari. Am discutat chiar si inainte de ordinea de zi cu liderul consilierilor PSD.

Pentru mine a fost un soc la sedinta si nu am o explicatie logica pentru inventarierea domeniului public. Nu doar unii s-au intabulat pe cadastru.

Va asigur ca nu voi mai avea raspuns la acest subiect si ii invit la treaba si fac apel la cei din PSD care isi fac treaba si care sunt speriati ca vor fi dati afara daca nu voteaza cum li se spune sa voteze pentru ca il voi repune pe ordinea de zi, pana cand il vor vota.

Sa vina si cu solutii, nu doar cu piedici. Merg pana la capat si cand stiu ca e dreptate si fac un lucru bun merg pana in panzele albe.

Disciplina de partid e buna, dar trebuie sa functionze pentru suceveni. Era vorba doar de o inventariere a locurilor de parcare.

Au fost reclamatii la Garda de Mediu la nivel national pentru scoaterea gardului viu si deocamdata, am stopat scoaterea gardului viu din oras.

Vom elimina gardul viu chiar daca avem critici din partea unor suceveni. Primarul e mai abil politic si nu raspunde acuzatiilor politice. Eu am raspuns.”