Lungu: Cei de la ADRNE ne-au sugerat să renunțăm să mai facem o grădiniță în curtea Școlii nr. 9, ca să nu avem probleme cu toată finanțarea

Primarul Ion Lungu sustine o conferinta de presa la Primaria Suceava, incepand cu ora 9.

”Ca sa ne tinem de cuvant, am finalizat acel proiect pentru trecerea de suprafete de teren forestier in domeniul primariei, parcul Sipote.

Am avut discutii cu toti parlamentarii, mai putin dna Cobuz, care mi-au promis ca ma ajuta. Le multumesc celor de la PSD si nu ma feresc sa o spun. Toti m-au asigurat ca vor semna. Vreau sa fie proiectul de lege al Sucevei si nu al vreunui partid. As vrea de la PNL sa fie responsabil – dna Fador, iar de la PSD- dl Havrici.

Am discutat si cu parlamentarii ALDE de Suceava. M-am intalnit si cu Traian Basescu si a anuntat ca si PMP va sustine proiectul acesta.

Un lucru extrem de important e ca aceste paduri nu pot trece in domeniul privat al primariei si nu pot fi destinate dezvoltarilor imobiliare.

O veste buna e ca ni s-a dat lumina verde pentru a depune proiecte pentru Axa europeana 4. Pana pe 29 decembrie, putem depune proiectele pe care le avem pregatite.

Cei de la ADRNE ne-au sugerat să renunțăm să mai facem o grădiniță în curtea Școlii nr. 9, ca să nu avem probleme cu toată finanțarea.

Cei de la PSD s-au complacut in situatia de manipulare privind subiectul gradinita din Obcini. Astept sa faca un proiect de HCL, dar sa nu fie pe teren privat.

Nu putem face gardinita in fata geamului de la vreun bloc. Daca cei 11 consilieri care au votat impotriva au alta varianta ii astept sa vina cu un proiect.

Cred ca patrimoniul Primariei a fost marit de cand sunt primar, dar numai prin transfer gratuit. Cat voi fi primar nu cumpar terenuri.

In al 13-lea an de mandat, voi merge anul acesta in 13 scoli. La Scoala nr. 9 nu voi merge anul acesta.

Am dat sumele necesare pentru autorizarea scolilor. Am avut o colaborare buna cu Scoala nr. 9, am toata stima pentru cei de acolo, dar inca nu e autorizata.

M-am antrenat pentru Crosul Sucevei, dar din pacate, nu pot participa pentru ca merg la protestul pentru sustinerea autostrazii. E important sa dam un semnal.”