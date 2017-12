Ion Lungu: Primăria e dispusă să investeasacă pentru refacerea Casei de Cultură

Am avut o discutie cu directorul Casei de Cultura. Clubul din foaier nu mai are activitate economica si nu mai miroase a mancare acum. Am propus sa facem o colaborare si sa ajutam cu o suma de bani pentru functionarea Casei. Primaria e dispusa sa investeasaca o suma de bani. Cam 5 milioane de euro e nevoie de investit pentru refacere.