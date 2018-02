Primarul Ion Lungu: Fac un apel la sucevenii racordați la sistemul centralizat de încălzire să achite facturile

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, susține o conferință de presă:

„Proiectul de refacere a fatadei Primariei Suceava a trecut de evaluare si in masura in care nu sunt contestatii, sa reusim sa il promovam. Trebuie sa reabilitam apoi sala de sedinte a Consiliului Local. Am gasit deja un proiect pentru o sala moderna.

Fac un apel la sucevenii racordati la sistemul centralizat de incalzire sa achite facturile. Soldul azi e de 1 milion de euro.

E nevoie de plata la zi a facturilor pentru a putea asigura lichiditatile ca sa putem iesi din iarna asta.

Fac un apel la Organizatia municipala a PSD Suceava sa nu mai incerce sa deturneze sedintele adunarilor generale a asociatiilor de proprietari. Adevarul ca se incearca deturnarea politica a sedintelor si ii asiguram pe PSD-isti ca nu vor castiga din acest joc nimic. Au mai incercat ei odata, la dezbaterea bugetului pe acest an si s-a vazut care sunt rezultatele. Sa nu mai incerce sa le deturneze politic.

Maine vom intra in Consiliul Local si vom face impartirea sumelor la sport. 1,2 milioane lei vor merge la handbal, 1,2 mil. la fotbal si 500.000 la CSM. Suntem dispusi sa preluam CSM care acum are o baza materiala precara. Am fi dispusi sa preluam si sa investim acolo ca sa o aducem la normalitate.”