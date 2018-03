Primarul Ion Lungu: Termenul de aducere a noilor autobuze e iulie 2019

Nu comentez conferinta de presa a celor de la PSD, dar de data asta s-a sarit calul. Am un drept la replica pentru ei: adjudecarea lucrarii pentru spatiile verzi a fost facuta legal prin SEAP. Lucrarea e de anvergura si foarte laborioasa si a fost realizata in teren cu oamenii de la primarie si cu Politia Locala. Lucrarea e de calitate.

Daca o firma din Suceava facea lucrarea, si stim noi care, nu era nici o problema, dar pentru ca e una din Baia Mare lucrarea nu e buna.

Conform legii, stadionul trebuie trecut la spatiu verde, si e mai mare de 1 ha. Skate Park nu e trecut la spatii verzi.

Supararea mare de unde a plecat: eu am fost de buna credinta si ma asteptam ca dl Mocanu care e specialist in cadastru sa dea o mana de ajutor. Daca s-a putut ne-a pus doar bete in roate. Aici e marea suparare ca nu le dam voie sa foloseasca baza de date. Noi suntem corecti si nu e cazul sa acuzam de ceva. Baza de date se poate corecta daca va fi cazul.

Eu fata de altii care doar vorbesc, eu am adus autobuze performante la Suceava. Termen realist de aducere a noilor autobuze e iulie 2019.

Mie mi-ar fi jena sa vorbesc in locul lor. Eu am adus autobuze noi odata si voi mai aduce. Ce au lasat ei in urma lor nu mai comentez.”