Primarul Ion Lungu: Vrem să realizăm un teren de sport la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu“ Suceava

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, susține o conferință de presă:

„Nu ne-am propus sa avem la primarie limuzine electrice, motiv pentru care am ales masini mici si ergonomice care sa se poata strecura prin traficul din oras.

Ne costa cam 5,7 lei la suta de kilometri. Autonomia bateriei este de 150 de km pe incarcare. Viteza maxima e de 130 km/h.

Am depus primul proiect pe fonduri europene, pe 4 aprilie, a fost acceptat si urmeaza sa fie verificat. E vorba de construirea unei gradinite in Burdujeni.

E o gradinita asteptata, cele care sunt acum acolo au peste 100 de ani. Valoarea e de 688.000 de euro. Realizarea va dura 24 de luni.

Ni s-au repartizat 5,4 milioane lei pentru reparatii la termoficare. Sper sa nu patim ca anul trecut. Speranta moare ultima. Am dat ordin de reluare a lucrarilor si vrem sa asfaltam strazile din Zamca unde s-a intervenit anul trecut la sistemul centralizat de incalzire.

Vrem sa realizam un teren de sport la Colegiul Samuil Isopescu (fost industrial nr 4.). Va avea 2396 mp. Am demarat procedurile pentru licitatii.

Am fost asaltat de cetateni sa oprim caldura in oras ca se face risipa. Am decis ca de ieri sa intrerupem caldura in oras. Ramane programul de apa calda.

In perioada urmatoare vom stabili strategia pentru iarna care vine si ce vom face cu asociatiile de proprietari.

Oficial am decis sa deschidem Zona de Agrement Tatarasi pe 1 mai. Am vazut ca deja a fost deschisa, iar o parte din cosurile de baschet au fost distruse. Voi avea o discutie cu responsabilii din zona. Ma bucur ca oamenii au avut placerea sa mearga acolo, dar exista si paza si supraveghere acolo.

Datoriile restante la Thermonet sunt de 2,5 milioane lei si vrem sa avem o discutie sa aducem lucrurile la zi. La salubritate mai avem 3 milioane lei datorii.

Cu strandul din Itcani pe care dorim sa il refacem suntem la faza de expertiza a bazinelor. Vreau sa vedem exact care e situatia acolo.

Cei de la TPL au venit cu o propunere de a mari pretul la transportul in comun la 2,5 lei calatoria. E decizia celor de acolo si nu optiunea mea.

Continua programul de curatenie si data tinta pentru noi e 1 mai, ca sa terminam in tot orasul. Avem un grafic intreg si avem mult de lucru.

Mai bine regretat decat injurat. Ma voi retrage din cursa pentru primarie si voi candida doar cat timp sondajele vor arata ca sunt sustinut de suceveni.”