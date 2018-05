LIVE TEXT Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, susține o conferință de presă la Suceava

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, susține o conferință de presă la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava:

„Sunt la Suceava la invitatia colegilor mei parlamentari, multumesc dl senator Stan pentru invitatie si pentru organizare.

Pentru a incheia procesul de modificare continua a Codului Fiscal, cu multe initiative de multe ori populiste, noi am inceput la minster sa luam la analiza articol cu articol pentru a incerca sa perfectionam lucrurile. Vom vedea toate modificarile care se cer si toata lumea va fi consultata pana la final de an si sa facem o ultima modificare ca de la 1 ianuarie 2019 sa inchidem discutia cu modificarea si sa existe predictibilitate si stabilitate.

Avem peste 2700 de dosare cu sesizari trimise catre Parchete care zac de doi fara nici o solutie. Eu nu pot face nimic. De ce? Pentru ca cineva nu doreste.

Pe viitor acel POATE din lege sa dispara. Ca e un termen foarte periculos si se utilizeaza cam abuziv.

In cazul in care azi mai sunt ofiteri SRI la ANAF am facut o solicitare ca lucrurile sa revina la matca lor legala. Nu contest partea profesionala, ci faptul ca e in structura ANAF si nu trebuie sa fie acolo.

Cresterea ROBOR creeaza costuri in economie, din pacate. Si persoana fizica va suferi nu doar cele juridice.

Anul asta se va definitiva un set de masuri pentru a gasi o formula moderna si europeana pentru comunitatile locale in materie de amenzi si credite.

Speram ca retificarea bugetara din acest an sa fie undeva la finele lunii iulie.”