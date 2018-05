Viceprimarul Lucian Harșovschi: Fac un apel la PSD să sprijine proiectul de reabilitare a celor 5.000 de locuri de parcare din oraș

Viceprimarul PNL al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, susține o conferință de presă la Primăria Suceava:

„La multi ani Europei, dar si noua. Pe linga minusurile venite cu intrarea in UE sunt si multe plusuri, in special proiectele derulate cu fonduri UE. De cand suntem membri UE am accesat fonduri nerambursabile de peste 29 milioane de euro. Noi suntem multumiti ca am reusit sa ii accesam.

In perioada urmatoare avem alocata suma de 31 milioanne euro pentru scoli, gradinite si autobuze electrice. Cred ca e un bilant bun de Ziua Europei.

Lucram pe mai multe strazi in oras. Am finalizat parcarea din fata Inspectoratului Judetean de Politie. Am semnat ordinele de incepere a lucrarilor pe mai multe strazi.

Fac un apel la PSD sa sprijine proiectul de reabilitare a celor 5.000 de locuri de parcare din oras. Sunt foarte multe solicitari si oamenii ne cer incontinuu. Vom incerca in fiecare sedinta de CL sa trecem acest proiect.

Sper ca sucevenii sa puna presiune pe consilierii PSD si sa putem face parcarile cat mai repede.

Am eliminat gardul viu de pe bulevardul principal si din fata Primariei. Vom continua procesul acesta in oras. Suceava va arata mult mai bine.

120 de locuri de parcare incercam sa facem in apropierea zonei de agrement Tatarasi. Vom mari si trotuarul ca sa poata fi doar acces pietonal.

Luni la ora 10 va avea loc licitatia pentru inchirierea spatiului care va fi cafenea in zona de agrement.

Pentru ca am inceput indepartarea panoruilor publictare, am reusit sa dam jos 47 de panouri si doar 6 au venit sa le recupereze.

20 de panouri nu aveau nici un fel de acte. Vom mai da jos inca 60 de panouri publicitare.

Inchei cu sensurile unice. O spun clar ca aceste sensuri sunt propuse de specialisti si sunt o necesitate. Odata facute, vor creste viteza de deplasare in orele de varf cu 10 km/h. Am inceput deja sa lucram pentru implementarea studiilor de trafic. Facem lucrarile necesare si pregatitoare care sa duca la implementarea lui.

Sunt deja schitele de sensuri unice afisate pe site-ul primariei. Sucevenii le pot analiza si le pot corecta daca e cazul.

Sucevenii vor fi stimulati sa mearga mai mult cu mijloacele de trasnport in comun. Autobuzele vor avea o banda speciala in tot orasul.”