Victor Ponta la Suceava: „S-a dorit ca aceste conflicte să deturneze atenția de la faptul ca 100.000 de oameni au ieșit în stradă fără să fie aduși cu autobuzele sau luați de la serviciu”

Presedintele ProRomania, Victor Ponta, sustine o conferinta de presa, incepand cu ora 14, la sediul ProRomania din Suceava.

Ponta este insotit de Daniel Constatin, Sorin Campeanu si de presedintele ProRomania filiala Suceava, Catalin Nechifor.

Catalin Nechifor:

„Acesta este nucleul dur al ProRomania si sper ca impreuna cu acesti oameni sa putem schimba ceva. Ce s-a intamplat la Suceava se datoreaza in principal lui Victor Ponta. De 3 ani in Suceava nu se intampla nimic important.

Cu el am facut si TansRarau, si Aeroportul si Spitalul Judetean.”

Victor Ponta:

„Reiau traditia inceputa in 2002 cand am fost la Sf Maria in Bucovina. Anul asta ma bucur ca au venit cu mine si Daniel Constantin si Sorin Campeanu. Ieri am fost la Iasi si vom merge si in alte zone. Vrem sa ne strangem o echipa puternica.

Din pacate, in luna august a fost dat sa traim impreuna cele mai violente confruntari si e ceva care nu trebuie ignorat. Cum am ajuns dupa 27 de ani din nou la violenta si cum am reusit sa facem in anul centenar ca romani sa se lupte cu alti romani.

Cel mai simplu lucru e sa sari la bataie. Daca esti destept cand ai puterea trebuie sa stii sa faci ca sa nu se intemple lucrul asta.

Pe vremea cand eram premier nu ati vazut asemenea lucruri. Sunt mandru ca atunci cand s-a pus problema sa detensionam o problema importanta am ales sa plec eu din functie. Asta cred ca trebuie sa faca un om politic. Raman la ideea ca atunci cand esti la putere, daca ai minte, eviti lucruri de genul asta. Trebuie sa gasim solutii ca huliganii sa nu mai aiba acces la asemenea evenimente.

Va garantez, am lucrat 4 ani, politia stie exact cine sunt ei, stiu daca vin si cand vin la mtiting si stiu sa ii izoleze. Trebuie sa aiba ordin. A existat o premeditare din partea lui Carmen Dan, a lui Dragnea, recunosc vorbele. Daca vrei sa provoci dai ordine exagerate si dure si in loc sa rezolvi lucrurile cu calm merg pe conflict. S-a dorit ca aceste conflicte sa deturneze atentia de la faptul ca 100.000 de oameni au iesit in strada fara sa fie adusi cu autobuzele sau luati de la serviciu.

Faptul ca turisti straini au fost batuti, cameramani la fel, e un lucru foarte grav si nu ar mai trebui repetat. Am avut o solicitare pentru a semna catre presedintele Camerei o convocare pentru 3 teme. Vrem sa dezbatem ce s-a intamplt in tara pe 10 august. Nu pe strada si nu in studiourile TV.

Sa dezbatem si problema cu pesta porcina. Nu pot uita cand sunt la Suceava lupta lui Flutur cu pasarile. Iau lucrurile in serios si intrebarile vin in cascada. Imi amintesc cum in 2013 am reusit sa ridicam toate restrictiile pe piata internationala. Acum iarasi vom fi scosi de pe piata.

Asteptam bunavointa regala, imperiala a domnului Dragnea ca sa ne dea voie sa dezbatem lucrurile astea. Si sunt convins ca doamna Dancila a fost trimisa in concediu. Din pacate, doamna Dancila are alt rol si nu cel de premier si a fost trimisa, iar Carmen Dan s-a ocupat de minciuni si dezimformari la TV.

Eu cred ca jandarmii au actionat la ordin si eu cred ca ordinul l-a dat ministrul si acesta este un infractor. Nu o banuiesc pe doamna Dan nici macar 1 % ca ar fi actionat de capul ei. O cunosc prea bine si ea nu face nimic singura.

Sunt mandru ca atunci cand s-a pus problema intre scaunul meu si linistea din Romania am ales linistea.

As vrea legea modificata astfel incat membrii galeriilor care sunt cunoscuti sa nu mai aiba acces la asemenea evenimente. Vreau sa dezbatem cum sa evitam violentele si ce trebuie sa facem. Cum putem dincolo de astea sa vedem cum am ajuns ca la centenar sa ne batem. Cred ca principalul vinovat sunt Dragnea si Dancila. Cred ca Iohannis nu a facut nimic din ce putea face ca sa intervina la timp si sa evite aceste lucruri. Poate ca dpdv politic a castigat niste voturi, dar a facut-o pe spinarea oamenilor batuti in Piata.

E pentru prima data cand se intra in rezerva de trezorerie, sunt banii aia de necazuri pe care ii pui deoparte pentru lucruri groaznice. E prima data cand se intra in banii astia. Asta inseamna ca lumea va afla si cei care ne imprumuta o vor face la costuri foarte mari.

Vreau si e bine ca s-au marit salariile, sa sprijinim ideea de pensii mai mari, dar sa fim siguri ca le si primesc.”

Daniel Constantin:

„Felicit pe Nechifor ca a reusit sa coaguleze deja o echipa frumoasa la Suceava. Avem organizatii si cred ca suntem pregatiti sa avem o prima intalnire la nivel national intre coordonatori.

PNL nu prea reuseste sa se coaguleze in alternativa. E datoria noastra sa venim cu un manifest pe care il lucram deja si il vom supune dezbaterii publice in octombrie.”

Victor Ponta:

„Cred ca avem nevoie de la 1 ianuarie de un guvern competent si alfabetizat si care sa nu traiasca din propaganda si plati catre propagandisti. Preluam presedintia UE si ar trebui sa ii impresionam pe europeni prin competenta si educatie. Nici un guvern nu s-a schimbat in strada.

In locul doamnei Dancila, as fi spus ca decat sa bateti oameni haideti sa vedem daca e nevoie sa plec eu din functie.

Are nevoie Romania de un guvern mult mai bun si mai competent. De un guvern care sa nu primeasca ordine de la Dragnea, cred ca minstrul Carmen Dan trebuie sa raspunda penal pentru ce a facut. Si cred ca a actionat la odinul lui Dragnea si nu a lui Dancila. S-a premediat tot cu multe zile inainte la TV-uri.

Un guvern care e incompetent si trebuie schmbat in Palament. Viitorul Guvern trebuie sa aiba un premier PSD-ALDE sau sustinut de aceasta alianta.

Cel mai simplu e sa sari la bataie. Se puteau lua masuri sa eviti violentele. Exista metode si proceduri. Conditia ca ministrul de intrene sa spuna ce vrea. Pe 10 august nu s-a intamplat acest lucru.”

Catalin Nechifor:

„In 2013 discutam la Putna cu Ponta de Suceava ca destinatie pentru tot ce inseamna centenar si tot ce insemna acea jumatate de an pentru presedintie rotataiva. Trebuia sa facem campusul 2 universitar. S-a ales praful ca de multe alte proiecte lansate.