Peste 112 000 de preşcolari şi elevi din judeţul Suceava vor începe luni cursurile noului an şcolar.Inspectorul școlar general, Gheorghe Lazăr: Începutul fiecărui an școlar ne amintește faptul că o societate în care școala contează are evoluția asigurată

Peste 112 000 de preşcolari şi elevi din judeţul Suceava vor începe luni cursurile noului an şcolar în cele 741 de unităţi de învăţământ din reţeaua şcolară judeţeană, dintre care 212 unităţi cu personalitate juridică şi 529 de structuri arondate acestora.

Potrivit unei informări a ISJ Suceava, planul de şcolarizare propus pentru noul an şcolar cuprinde 872 grupe cu 19.786 preşcolari în învăţământul preşcolar, 1709 de clase cu 35.032 elevi în învăţământul primar, dintre care 332 de clase pregătitoare cu 6912 elevi, alte 1297 de clase cu 27 300 de elevi în învăţământul gimnazial şi 887 de clase cu 24 264 de elevi în învăţământul liceal, dintre care 837 de clase cu 22 786 de elevi în învăţământul liceal de zi, 24 de clase cu 623 de elevi în învăţământul liceal seral şi 26 de clase cu 855 de elevi în învăţământul liceal fără frecvenţă.

Totodată, în învăţământul profesional de 3 ani sunt prevăzute 146 de clase cu 4000 de elevi, iar în învăţământul special sunt 119 copii în învăţământul preşcolar, 377 de elevi în ciclul primar, 596 în învăţământul gimnazial, 43 la liceu şi 590 la şcoală profesională.

Reţeaua şcolară a judeţului Suceava cuprinde, în anul şcolar 2018-2019, 741 unităţi şcolare (170 în mediul urban şi 571 în mediul rural), dintre care 212 cu personalitate juridică şi 529 structuri arondate acestora.

În judeţ funcţionează în noul an şcolar 741 unităţi şcolare, din care 354 de grădiniţe cu program normal şi 23 de grădiniţe cu program prelungit, 88 de şcoli primare, 220 de şcoli gimnaziale, 37 de licee, o şcoală postliceală, 3 cluburi sportive şcolare, 7 Palate sau cluburi ale copiilor, 6 şcoli speciale, CJRAE şi Casa Corpului Didactic Suceava.

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava, profesorul Gheorghe Lazăr, a transmis succes elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor la începerea noului an şcolar şi să se bucure de realizări.

“Prima zi de școală este întotdeauna așteptată de elevi cu emoție și speranță. Alături de copiii lor, părinții sunt încercați de aceleași sentimente nobile, amintindu-și poate de experiențele deosebite trăite în școală. Cadrele didactice sunt, la rândul lor, pregătite pentru debutul anului școlar, având așteptări și proiecte pentru perioada următoare.

Un sistem de învățământ nu poate fi de succes decât dacă fiecare dintre noi respectă locul pe care îl deține. Școala se construiește cu oameni care înțeleg importanța educației, contribuind în același timp la bunul mers al societății. Desigur că provocările sunt multiple, însă beneficiile unui învățământ de calitate depășesc toate piedicile.

Anul școlar trecut a fost unul al schimbărilor benefice. O parte dintre elevi au lucrat cu manuale noi, folosindu-se programe școlare moderne. În foarte multe școli din județ s-au derulat și încă se desfășoară programe PNDL care vor oferi elevilor și cadrelor didactice un mediu de lucru corespunzător.

Realizările județului în ceea ce privește învățământul nu s-au oprit aici. Elevii suceveni au avut rezultate bune atât la Evaluarea Națională, cât și la cele două sesiuni ale Bacalaureatului. Premiile obținute la nivel național și internațional în cadrul concursurilor și olimpiadelor școlare demonstrează, de asemenea, calitatea efortului depus în școală, profesionalismul cadrelor didactice și munca susținută a olimpicilor.

Începutul fiecărui an școlar ne amintește faptul că o societate în care școala contează are evoluția asigurată. Debutul acestui an școlar se află sub semnul Marii Uniri, motiv de sărbătoare, de bucurie pentru fiecare dintre noi. Acest moment ne face să ne gândim că atunci când elevii, cadrele didactice și părinții au aceleași țeluri și înțeleg că trebuie să meargă pe același drum, uniți, respectându-și eforturile și înțelegându-și dorințele, rezultatele nu se vor lăsa așteptate.

Dragi elevi, vă urăm să aveți un an școlar bun, să învățați lucruri folositoare și să vă bucurați de realizări! Stimați colegi și părinți vă dorim putere de muncă, răbdare și răspunsul așteptat din partea celor pe care îi educați!”, se arată în mesajul inspectorului şcolar general al ISJ Suceava cu prilejul deschiderii noului an şcolar 2018-2019.

(L.B.)