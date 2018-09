LIVE TEXT: Ședința ordinară a Consiliului Județean Suceava din 25 septembrie 2018

Consiliul Judetean Suceava a fost convocat in sedinta ordinara. Participa 34 din cei 37 consilieri judeteni.

Dan Ioan Cusnir:

„S-ar putea sa fie interpretat ca accentuez subiectul cu centrul de radioterapie. Dupa 5 ani de cand s-a votat studiul de fezabilitate el arata ca la inceput. Sunt proiecte aprobate de la Guvern pentru dotarea centrelor de acest gen. Sunt deja 15 centre finanate si Suceava nu poate beneficia de asta pentru ca e intr-un parteneriat privat care nu functioneaza. As vrea ca managerul sa isi asume acest lucru.

Poate ca e bine sa incercam in al 12-lea ceas sa implementam la Suceava proiectul Guvernului. Le-am putea macar acum inscrie.”

Gheorghe Flutur:

„Fac doua precizari. Da, am fost cel care am prins in primul mandat acest proces de trecere a spitalului in subordinea CJ. Am fost de acord ca Rimbu sa devina manager si trebuie sa recunoastem ca a fost un mare castig. In special echipa si parteneriatul cu conducerea CJ, indiferent de culoarea politica. Eu imi asum sustinerea pentru Rimbu si mergem umar la umar.

Simt aici si o doza de invidie. Viteza de reactie a interpretarilor care apar si in presa au fost ale managerului pentru a clarifica lucruri. Ca te interpreteaza unii subiectiv sau nu, e o problema de prietenii sau nu. Cred ca trebuie sa fim solidari si sa nu politizam si sa mergem spate in spate si sa facem lucruri la spital. Invit tot consiliul sa vina langa noi. Unde poti face investitii pe fonduri europene sau guvernamentale le faci. Cand nu ai solutie, si acum 5 ani nu era una, o faci cu partener privat. Nu putem fi nedrepti cu Rimbu si sa il acuzam ca a incercat sa faca ceva.”

Vasile Rimbu:

„Legat de acreditarea spitalului judetean. Am luptat toti si am ajuns aici. Cert este ca suntem acum aici si suntem pe un loc de cinste in peisajul spitalicesc romanesc. E foarte nedelicat sa facem atacuri.

Cu radioterapia aveti ceva pe constiinta ca mereu veniti cu istoria pana in 2004 si nu mai jos. Nu depinde de mine sau de dvs.. Daca va fi ca proiectul sa reuseasaca meritul va fi al tuturor. Daca va fi un esec va fi al meu si mi-l asum.

Nu e deloc usor si am luat decizia sa mergem in parteneriat public privat exact spre ce tinde Europa in momentul de fata. Eu as vrea sa mai asteptam putin. Eu si maine dimineata daca trebuie, aduceti-va om si puneti-va om, dar dati-mi un exemplu de proiect ratat initiat de mine si de CJ din 2009 pana in prezent.”

Gheorghe Flutur:

„Sunt si lucruri care nu merg cum ne-am dori. Sunt lucruri independente de vointa noastra.”

Dan Ioan Cusnir:

„Nu vad ce e gresit in a arata ca un parteneriat nu functioneaza de 5 ani si a trage un semnal de alarma? Nu vad unde sunt atacurile.

Atac ar fi sa ne aducem aminte cine era sef pe la institutilile publice prin 2004.”

Vasile Rimbu:

„Eram sef de institutie, dar seful meu era altcineva si am actionat dupa politica anilor de atunci. Daca aveti dl Cusnir o solutie de rezolvare eu achiesez la ea. Se pare ca trebuie sa mai asteptam putin si sa avem rabdare.”

CJ discuta proiectul pentru acordarea de autorizatie de bransament la magistrala de apa in zona Blijdorp.

Raportul comisiei trimisa la fata locului sa investigheze situatia a reliefat faptul ca odata cu lucrarea s-a intrat cu 7 metri pe domeniul public al judetului. Propunerea este pentru a se vota favorabil in vederea rezolvarii situatiei.

Dan Ioan Cusnir:

„Sa nu incercam prin omisiunea noastra sa acoperim o impotenta a primariei Suceava de a face lucrurile legal. Mai mult decat atat e si sfidare a CJ din partea Primariei. Asa cum toti directorii de la biblioteca, spital, muzeu sau cand cineva are o problema vine la sedinta CJ asa si dl Lungu trebuia sa se coboare la nivelul consilierilor judeteni. Modul cum se incearca acoperirea unei ilegalitati cu cuvinte iscusite nu e in regula. Cum a organizat licitatia fara sa aiba aviz de la CJ. Acolo lucrurile nu sunt asa de simple.

Ma apuc si eu si imi fac un garaj si o sa obtin autorizatie odata cu lucrarile. Stiu ca trebuie deblocat proiectul dar cred ca trebuie intrarea in legalitate a lucrarilor deja efectuate si apoi avizarea lucrarilor ulterioare. Alte decizii sunt ilegale.”

Vasile Tofan:

„Impotenta sau nu am ajuns in marja de ridicol. E vorba aici de 7 m. Hai sa trecem peste asta ca e un subiect de importanta minora.

Cred ca trebuie sa trecem peste si sa votam.”

Gheorghe Flutur:

„Totusi vreau sa va aduc aminte ca discutand e investitie in judet. Am fost si raman adeptul legii si rigorii ei si cred ca am facut bine sa dam o luna comisiei care vine si ne propune sa dam acordul acestui proiect.

Propunerea mea e sa depasim momentul si sa dam acord pentru asta. Nu as vrea sa politizam asta. Sa mergem inainte si sa dam drumul sa isi faca treaba.”

Dan Ioan Cusnir:

„Nu este ridicol niciodata cand ceri respectarea legii. Niciodata nu e ridicol. Daca tehnic gasim explicatii, legal nu exista nici una. E o minciuna ca vine iarna, pe strada aia toate casele au apa. Acum li se aduce apa de la primarie. Ma fortati sa spun asta, sunt intr-o situatie delicata acolo pentru ca locuiesc acolo. Ar fi trebuit, dupa mentalitatea celor care au comentat, sa ma fac ca nu vad. Dar asta inseamna sa nu vad care e legea. Nu pot sa ma fac ca nu vad o ilegalitate.”

Gheorghe Flutur:

„Legea e lege si apelul meu e sa mergem pe lege. Azi in plenul CJ avem un raport al unei comisii de specialitate. Dincolo de asta, nu am inteles amendamentul dvs atat timp cat avem un raport favorabil.”

Cusnir a propus un alt amendaent la proiectul de HCJ privind acea bucata de teren.

Viorel Seredenciuc:

„E acolo un capat de conducta care trebuia mansonat. Traian Taranu nu va avea hidranti daca proiectul acesta nu trece. Vorbim de o bucata de teava. Am lucrat la urbanism la Primaria Suceava. Nu e absolut nici o ilegalitate. Nimeni nu a avut intentie acolo sa faca tulburare de posesie sau altceva.”

La vot andamentul lui Dan Cusnir a picat.

Votul pentru aviz favorabil a fost Pentru cu 20 de voturi.

Proiectul acesta avea nevoie de 2/3 si nu a trecut.

Gheorghe Flutur:

„Imi pre rau ca proiectul nu a trecut.”

Cusnir critica situatia referitoare la acordarea de noi licente de transport pentru scolari.

Dan Ioan Cusnir:

„Nu stiu de unde atata harnicie cand o firma are 2 licente anulate pentru piraterie si noi in aceeasi luna ii mai aprobam alte 2 licente. Am rugamintea ca macar de acum inainte sa mai puneti o coloana in care sa se specifice ce istoric a avut acel operator.”

Gheorghe Flutur:

„Sedintele de plen ale CJ au si rolul de a ne invata ce nu stim. Bine ar fi sa mai intreabam la comisiile de specialitate ce si cum ca sa nu mai punem intrebari pompoase in plen.”

Surprinzator, la votul pentru acordarea celor 2 licente de traseu au fost 34 de voturi pentru si doar o abtinere, ceea ce inseamna ca toti colegii de partid a lui Dan Ioan Cusnir au votat pentru.

Mihai Grozavu:

„M-a sunat dl. Stan si m-a anuntat ca azi s-a semnat odinul de incepere a lucrarilor pentru soseaua de centura. Ma bucur de asta.”

Simion Sticlet:

„Intram in ultimul trimestru al anului si vrem sa stim care e stadiul executarii proiectelor. Va rog sa imi prezine asta un vicepresedinte.”

Gheorghe Flutur:

„Sper ca daca azi dupa 6 ani s-a semnat reluarea lucrarilor la centura sa putem accelera cateva tronsaone. Spre Maramures lucrarile arata rau de tot. Sunt intarzieri mari la asfaltare pe DN 2, Suceava spre Dorohoi si podul de la Milisauti. Ar fi bine sa ne folosim buna credinta pentru modernizarea infrastructurii din judet.

Propunem plenului CJ sa organizam o dezbatere la CJ despre starea pestei porcine in judet si masurile de preventie. Din fericire, Suceava e ferita dar e obligatia noastra sa stim modul de pregatire si preventie.”

Dan Ioan Cusnir:

„Pe 10 august ACET a trimis o adresa catre AJAC privind intentia de majorare a pretului la apa potabila. De pe 10 august si pana pe 20 august cand a avut loc sedinta de CJ nu s-a gasit timp de discutii pe acest subiect. Cand e un subiect cu adevarat important se pare ca nu gasim timp. Cresterea pretului la apa se pare ca se va face tacit.

Pentru ca dl Seredenciuc nu are timp sa ne puna pe tapet asta, aceasta s-a facut tacit si nici in sedinta de azi nu informam consilierii si nici cetatenii.”

Viorel Seredenciuc:

„Dl consilier dvs inventati legi. ACET se adreseaza ANRSC care avizeaza ajustarea preturilor. Dupa asta procedura e cuprinsa in lege. Se convoaca AJAC in 15 zile si fiecare membru vine cu mandat special care spune daca e de acord sau nu cu majorarea pretului. Aia atunci se aproba pretul. Doar economic CL se poate pronunta si nu politic. Acele mandate au fost solicitate legal.

Din 56 de membri AJAC 4 au venit cu mandat deja. Nu am putut lua in discutie majorarea si operatorul ne-a spus ca poate majora pretul fara majorarea AJAC doar pe baza avizului ANRSC.”