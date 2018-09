Cătălin Nechifor: Cei care l-au susținut în funcție pe Valentin Popa aveau datoria morală să îl susțină și acum

Catalin Nechifor sustine o conferinta de presa la sediul Pro Romania Suceava:

„Singura noutate care mai poate aparea in judet pana la finele anului e doar pesta porcina. A fost un An Centenar ratat care va fi scris cu negru in istoria Romaniei.

Cand exista o iesire din scena, foarte multi isi dau cu parerea. Nu as fi facut-o si eu daca nu o vedeam pe Olguta Vasilescu care deodata se pricepe si la educatie.

Daca nu as fi vazut si declaratia inberba a lui Funeriu nu ma explicam. Din punctul meu de vedere, Valentin Popa si-a facut datoria. A plecat nepregatit politic la acest drum.

In 27 ianuarie a fost introdus in PSD si pe 30 a fost dus la Bucuresti. E greu sa rezisti ca tinta la Bucuresti, in hatis adminstrativ intre cei care sunt vesnici in ministere.

Un lucru pe care nu l-am inteles, dar l-am trait personal. Cei care l-au sustinut in functie pe Popa aveau datoria morala sa il sustina si acum. Nu e din drum ca Suceava sa aiba ministru. Si nu de orice fel.

La PSD din pacate nu mai regasesti solidaritate. E fix egala cu 0. Trebuia ajutat macar din prisma faptului ca nu era calibrat politic. Nu l-am vazut nici pe Stan si nici pe ceilalti parlamentari sa o faca.

Probabil ca Suceava va pierde portofoliul de la Educatie desi in echipa de parlamentari a Sucevei sunt doi profesori foarte buni.

Popa si-a asumat cateva decizii care a suparat in plan universitar si ma astept ca USV sa nu mai fie intr-o situatie favorabila la nivel central si sa aiba de suferit.

Se pare ca cineva de la Suceava a cam iscalit scrisorica respectiva si nu acum o saptamana, fix pe 17 august spun gurile slobode din Bucuresti, si chiar in fata domnului Paul Stanescu.

Suceava a iesit tarziu la rampa cu o reactie, la CEX-ul de la Bucuresti a fost trimisa o alta persoana decat dl Stan.

Trebuie ca dl Popa sa i se acorde meritele pe care le are. Decizia pe baza careia si-a dat demisia trebuie analizata. Nu a fost o decizie foarte bine gandita.

Gestul sau insa trebuie de analizat foarte serios si de discutat pentru ca ce a afirmat el e foarte grav, daca copiii de la Harghita si Covasna dupa ani de scoala nu stiu o boaba de romaneste e foarte grav.

Sper ca PSD Suceava sa poata dovedi ca are puterea de a pastra portofoliul.

Sunt subiecte la care ar trebui sa fim solidari cu totii indiferent de culoarea politica. Cred ca cei care ataca Spitalul Judeten acum gresesc foarte mult. Dusmanii abia asteapta ca la Spitalul Suceava sa nu se intample nimic. As face un apel catre toti din CJ sa lase mai moale cu atacurile.

Vad ca si centura Sucevei a intrat in actualitate. S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor. Nu mai are importanta ca s-a dublat pretul. Important e sa o vedem gata finalizata si sa mai scoatem din traficul greu din Suceava.

Mai minit si mai pacalit de niste neispraviti de la CNADR nu am fost in viata mea. M-au mintit ca in piata de cai privitor la centura Sucevei.

Voi face si eu ca Baisanu si voi sta calare pe ei. Prefectii sunt numiti. Declaratia cu inaripati nu face cinste unui prefect. Hai sa vedem ca lucrurile se misca. Deocamdata nu sunt decat harti. Sa vedem ce se poate face pana la 31 decembrie.

O centura nici nu e un lucru de laudat in 2018.”