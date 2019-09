Peste 100.000 de persoane au participat la cea mai mare acțiune de ecologizare a pădurilor din România, organizată de Romsilva în parteneriat cu Asociația Let’s Do It, România!

O acțiune de ecologizare de amploare a avut loc sâmbără, 21 septembrie, de Ziua Mondială a Curățeniei.

Peste 100.000 de voluntari și 7.000 de silvicultori au participat la eveniment, care a devenit cea mai de amploare acțiune de ecologizare a fondului forestier proprietatea publică a statului, organizată la nivel național de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Asociația ”Let’s Do It, România!”, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Apelor și Pădurilor și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Potrivit unui comunicat al Romsilva, miile de de participanți, silvicultori și angajați ai parcurilor naționale și naturale, sportivi, elevi și profesori, conducători ai unităților administrative teritoriale, primari, funcționari publici și reprezentanți ai Jandarmeriei, Poliției, Ministerului Apărării Naționale, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și angajați ai unor companii private au colectat, peste 470 de tone de deșeuri abandonate în fondul forestier proprietatea publică a statului, care au fost ulterior transportate la centrele specializate de colectare.

”Pădurile României sunt foarte frumoase și pot oferi multe servicii specifice cetățenilor, comunităților și mediului, în general. Trebuie și putem să le păstrăm curate pentru că acestea înseamnă o viață sănătoasă. Maica Tereza spunea:,,Dacă fiecare și-ar mătura propria ogradă, lumea ar fi mult mai curată.”. Să ascultăm sfaturile copacilor: înfrumusețează viețile altora fără să ceri nimic la schimb. Ai auzit vreun copac care să spună: – Îmi ești dator? Viața și sănătatea sunt cele mai importante. Să ne educăm pentru a promova un stil sănătos.” a declarat directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, care a participat sâmbătă la acțiunile de ecologizare organizate de Direcția Silvică Vâlcea și Parcul Național Cozia.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, organizația ”Let’s Do It, România!”, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Apelor și Pădurilor și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate s-au alăturat astfel Zilei Mondiale a Curățeniei, cea mai mare mișcare civică la nivel mondial, organizată concomitent în 157 de țări de organizația internațională Let’s Do It, World!