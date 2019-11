DSVSA Suceava anunță intensificarea controalelor pentru prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare și a răspândirii pestei porcine africane în perioada sărbătorilor de iarnă. Planul de măsuri intră în vigoare în 28 noiembrie

În perioada sărbătorilor de iarnă, când în mod tradiţional comercializarea şi consumul unor cantităţi de alimente de origine animală creşte considerabil, incepand de joi 28 noiembrie 2019, pana pe data de 07 ianuarie 2020,s-au dispus măsuri specifice și s-au intensificat controalele sanitare veterinare pentru verificarea respectării condiţiilor de igienă, asupra modului în care se produc, depozitează, transportă şi valorifică carnea de porc destinată consumului uman, precum şi alte produse de origine animală, recum si pentru prevenirea raspandirii Pestei Porcine Africane(PPA), anunță DSVSA Suceava.

Potrivit sursei citate, sunt stabilite programele de lucru pentru perioadele 28-11-2019 pana pe 23-12-2019 si 27-12-2019 pana pe 07 -01-2020, cand se vor efectua controale oficiale asupra modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din târgurile de animale, toate pieţele agroalimentare, abatoare,unitati de transare,unitati de depozitare si procesare a alimentelor de origine animala,precum si in unităţile de vanzare cu amanuntul a produselor alimentare de origine animală (carmangerii, măcelării, magazine alimentare, supermarketuri, hypermarketuri etc.), precum şi din unităţile de alimentaţie publică, de tipul pensiunilor turistice/agroturistice,restaurantelor, cantinelor, bufetelor,unitati de tip catering,cofetarii/patiserii, laboratoarer cofetarie/patiserie etc.

Atât la DSVSA Suceava cât si la Circumscriptiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale este asigurată permanenţa, este afişat programul de lucru ,inclusiv in zilele de sambata si duminica si zilele libere, locaţiile unde poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinellei spp. din carnea de porc, precum şi numerele de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect/neconformitate cu privire la nerespectarea normelor sanitar veterinare.

Sursa citată menționează că în toate pietele agroalimentare in care se valorifica carne si alte produse de origine animala este asigurat personalul sanitar veterinar inclusiv in zilele de sambata si dumunica.

In cazul in care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constata ca nu sunt respectate conditiile sanitare veterinare de functionare se vor aplica sanctiuni contraventionale,suspendarea sau interzicerea activitatii, avertizează DSVSA Suceava.

In vederea prevenirii si raspandirii Pestei Porcine Africane(PPA) se vor constitui echipe mixte cu reprezentantii I.PJ. si/sau IJJ Suceava atat in trafic cat si in targurile de animale/piete agroaliomentare din judet pentru a se verifica modul in care sunt respectate restrictiile privind circulatia. animalelor.

Totodata sunt verificate in trafic si mijoacele auto proprietate personala, in vederea verificarii miscarii porcinelor vii,provenite din gospodariile populatiei situate in zonele afectate,precum si a carnii proaspete de porc a carnii tocate,a carnii preparate si a produselor din carne de porc,destinate consumului propriu si care au fost obtinute de la porci din exploatatiile situate in zonele cu restrictii.

Sucevenii sunt informați asupra necesitatii de a efectua examenul trichineloscopic pentru carnea obtinuta de la porcii crescuti si sacrificati in gospodariile proprii și să cumpere carne de porc si produse din carne de porc numai din unitati autorizate.inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.

„Recomandăm populaţiei, ca aprovizionarea cu produse alimentare de origine animală şi nonanimală, SĂ NU SE FACĂ din spatii improvizate , nesupuse controlului sanitar veterinar , sau din sistemul de vânzare stradal, între blocuri, din portbagajele maşinilor , locuri în care nu este asigurat controlul sanitar veterinar, o temperatură şi o stare de igienă corespunzatoare”, precizează DSVSA Suceava .