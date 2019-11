CAS Suceava: Anul acesta instituția a eliberat 22 formulare europene prin care persoanele asigurate pot beneficia de tratament în alte state din UE

De la începutul acestui an CAS Suceava a eliberat un număr de 22 formulare europene S2 (E112) prin care persoanele asigurate pot beneficia de tratament in statele membre ale Uniunii Europene, in condițiile in care tratamentul respectiv se regăsește printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de baza si nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obținerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curenta de sănătate a persoanei solicitante si evoluția probabila a bolii, arată Președinte Director General al CAS Suceava, Dr. Claudiu Cobuz.

Potrivit sursei citate, prin intermediul acestor formulare S2 (E112) pacienții au efectuat tratament gratuit in străinătate, aceștia adresându-se unor unități sanitare din Italia, Ungaria, Austria, Elveția si Germania. Aceste formulare au fost acordate pentru pacienți cu afecțiuni neurologice, pediatrice, ortopedice, dermatologice, boli ale sistemului circulator, afecțiuni oncologice si afecțiuni ORL.

Contravaloarea estimată a serviciilor medicale obținută în baza acestor formulare este de 168.785 EURO.

Directorul CAS atrage atenția la cazul unei gravide, care s-a adresat in luna octombrie la CAS solicitând eliberarea unui formular european S2 (E112) cu care sa se deplaseze in Germania pentru a primi servicii medicale decontate din Fondul National Unic de Asigurări de Sănătate.

Patologia care a determinat aprobarea si eliberarea formularului S2 a fost o malformație cardiacă severă (trunchi arterial comun) a fătului, diagnosticata antenatal. In felul acesta, CAS Suceava a eliberat formularul S2 pentru persoana însărcinată în 33 săptămâni, care a născut in Germania, la o clinică specializată în chirurgie cardiovasculară pediatrică.

După naștere, CAS Suceava a eliberat, conform legislației în vigoare, un al doilea formular european S2 (E112), de această dată pentru nou-născut pentru a fi supus intervenției chirurgicale specifice, care a salvat viața copilului, a precizat Dr. Claudiu Cobuz.

Sursa mai aratăc că de fiecare data CAS Suceava a analizat si aprobat prompt solicitările medicale, astfel încât asigurații sa poată beneficia de servicii medicale de calitate atât in tara, cat si in străinătate.