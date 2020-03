Primarul de Fălticeni, Cătălin Coman, susține că în maxim trei săptămâni noul Spital Fălticeni va putea fi funcțional dacă Ministerul Sănătății alocă banii pentru dotările medicale: Sunt convins că jumătate din oraș va veni la descărcat, la montat și la amplasat paturi și la făcut curat. Fălticenenii sunt oameni care vin la greu, dar nu pot să le cer să dea 24 de milioane de lei.

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că este absolut necesar ca Ministerul Sănătății să finanțeze cât mai repede achiziționarea aparaturii medicale pentru darea în funcțiune a noului Spital Municipal Fălticeni.

„Ne simțim îngrijorați pentru că nu cred că se face ceea ce trebuie. Mă refer la autoritățile județene și centrale. Avem un spital gata la Fălticeni, un spital pe care putem să-l dăm în folosință în 2-3 săptămâni, măcar parțial, și nu se face nimic. E o problemă foarte mare și sunt îngrijorat, eu și toată comunitatea pe care o reprezint”, a spus Cătălin Coman.

El a arătat că mai e nevoie de dotările medicale pentru a da în funcțiune acest spital.

„Avem nevoie de paturi, avem nevoie de aparatele pentru ATI, pentru laborator, tot ceea ce trebuie pentru funcționarea unui spital care să poată fi folosit în această perioadă extrem de complicată”, a declarat primarul.

El a spus că suma necesară este de 23, 863 de milioane de lei.

Cătălin Coman a arătat că a făcut șapte demersuri către autoritățile centrale mai ales că aparatura medicală necesară este deja contractată și nu mai e nevoie de licitații, iar contractele sunt semnate de anul trecut, din luna noiembrie.

„Furnizorii așteaptă un semn de la noi ca să le aducă. Suntem cu temele făcute. Nu înțeleg de ce Ministerul Sănătății nici măcar pe ultima sută de metri nu înțelege că trebuie să facă acest demers. Ne-au amăgit, ne-au păcălit. Spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Nu vreau să fiu nici ipocrit, nici fals, nici alarmist, dar asta este realitatea. Ne-au dat cinci milioane pe construcții când noi nu aveam nevoie pe construcții că am terminat construcțiile. Din minutul 1 am sunat la minister și am spus schimbați-ne destinația, noi am terminat construcțiile. Ni i-au luat, dar de fapt nici nu ne-au dat, ca să văd în presă că ne mai dau cinci milioane. Și ăștia tot pe hârtie pentru că astăzi, la ora la care vorbim, nu avem niciun ban, nicio hârtie oficială de la Ministerul Sănătății. Eu m-am săturat de minciuni, de povești, de articole de presă. Nu ne-au dat niciun bani. Nici cei cinci milioane de acum trei săptămâni, nici ăștia de ieri. Nimic”, a spus Cătălin Coman.

El consideră că cei din Ministerul Sănătății sunt inconștienți ținând cont de situația actuală din sănătate.

„Sunt inconștienți la nivelul Ministerului Sănătății. Avem un spital pe care în două-trei săptămâni îl putem pune la dispoziția oamenilor. Ce trebuie să mai facem acum?”, a întrebat primarul.

Cătălin Coman a precizat că a direcționat fondurile de investiții care nu sunt urgente ale municipiului către spital, dar că bugetul local este mult prea mic și nu poate susține aceste costuri.

„Bugetul municipiului Fălticeni e unul mic, limitat. Nu mai facem nimic altceva decât sănătate la Fălticeni. Toți banii, toate investițiile i-am redirecționat către spital, dar nu ne-ajunge”, a spus primarul.

El a arătat că a transmis Ministerului Sănătății, de două ori, documentația necesară în original, iar de alte cinci ori a mai transmis adrese oficiale pentru alocarea banilor necesari pentru achiziția de dotări medicale.

Cătălin Coman a spus că a transmis atât în calitate de primar, dar și în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru că a încercat să sensibilizeze Ministerul Sănătății pe toate căile.

„E o situație de criză și am încercat și pe partea asta (de situații de urgență n.r.) . Dacă primarul nu are cuvânt de spus, dacă managerul nu are cuvânt de spus, am încercat și pe latura asta”, a explicat primarul.

Cătălin Coman a mai spus că a discutat miercuri seara pe acest subiect cu prefectul Alexandru Moldovan, recunoscând că nu a fost o discuție amicală, dar că prefectul a înțeles necesitatea și a spus că va face demersuri la rândul său.

„Nu a fost o discuție amicală, nu a fost o discuție calmă. I-am spus și lui, foarte vocal, că trebuie să facem. M-a asculat, îi mulțumesc pentru înțelegere, și mi-a spus că va face și el toate demersurile, dar nu poate nici prefectul să dea banii. Tot Ministerul Sănătății și Guvernul României trebuie să înțeleagă că acest spital trebuie deschis”, a spus Cătălin Coman.

El a arătat că e nevoie de sprijinul Ministerului Sănătății pentru achiziția acestor dotări medicale, menționând că în ultima perioadă au sărit în ajutor foarte multe firme, foarte mulți români.

„Sunt oameni care vor să ne ajute, iar acest guvern inconștient și iresponsabil nu înțelege că trebuie să o facă”, a spus Cătălin Coman.

El a arătat că dacă primește banii, în 2-3 săptămâni spitalul va putea fi deschis, măcar parțial, pentru că sunt aparate medicale care necesită mai mult timp pentru a fi operaționalizate.

Coman a spus că secțiile care sunt foarte necesare acum pot fi deschise în două-trei săptămâni.

Primarul a mai arătat că depinde și de furnizori mai ales că e o perioadă la nivel mondial în care este cerere foarte mare de aparatură medicală și că el discută zilnic cu furnizorii pentru a rămâne ca o prioritate.

El a arătat că e nevoie doar de dotările medicale și că autoritatea locală se va ocupa de restul problemelor.

„Sunt convins că jumătate din oraș va veni la descărcat, la montat și la amplasat paturi și la făcut curat. Sunt convins de asta. Fălticenenii sunt oameni săritori, sunt oameni care pun umărul când e nevoie. Sunt oameni care vin la greu, dar nu pot să le cer să dea 24 de milioane de lei. Nu avem”, a spus Cătălin Coman.

El a mai declarat că Primăria Slatina ajută municipiul Fălticeni din bugetul și așa mic cu 100.000 de lei pentru dotări la Spitalul Municipal Fălticeni.

„Primăria Slatina poate, Guvernul României nu poate. Cum să mai înțelegem normalitatea în zilele astea?”, s-a întrebat primarul Cătălin Coman.