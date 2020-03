Un tânăr din Suceava are nevoie de sprijinul comunității în lupta cu cancerul

Asociația Speranța pentru România a lansat, sâmbătă, o campanie de strângere de fonduri pentru un tânăr sucevean de 20 de ani, Badrăgan Ionut, care are cancer și urmează un tratament la Spitalul Molinette First Aid din Torino unde a început un nou tratament cu chimioterapie, iar medicii i-au dat speranțe.

Ionuț are nevoie de sprijin financiar pentru a putea acoperi costurile aferente spitalizării, care țin de cazare și de alimentație.

„Haideți să îl sprijinim pe Ionuț în lupta cu această boală cumplită. Împreună cu dumneavoastră putem să îi oferim lui Ionuț o șansă la viață”, transmite Asociația Speranță pentru România .

Povestea lui Ionuț

”Sunt Ionuț, am 20 de ani, sunt din Suceava și sufăr de Limfom Hodgkin, stadiul III, adică un tip de cancer care se formează la nivelul limfocitelor. Odată cu această cumplită boală, toată viața mea s-a dat peste cap.

Până în urmă cu doi ani, viața mea a fost perfectă…

Fac parte dintr-o familie minunată, sunt singurul copil la părinți iar ei mi-au oferit tot ce aveam nevoie. Am terminat liceul cu o medie destul de mare, apoi am fost acceptat la Facultatea Politehnica din București, pe care am început-o în Septembrie, 2018. Înainte de aceasta, prin luna August, mi-a ieșit un ganglion la gât. Nu am băgat în seamă, deoarece credeam că este doar o aluniță. Din păcate, starea mea de sănătate s-a înrăutățit, făceam febră tot mai des și aveam multe stări de rău. Am făcut multe analize, printre care și o biopsie.

În tot acest timp am continuat facultatea, cu speranță și credință. Am învățat cât am putut de bine și am continuat să mă rog…având dureri foarte mari, pe care doar cu inflamatoare le puteam stopa. Dar, din păcate au venit și rezultatele biopsiei: CANCER! Toate visele mele, toate speranțele mele s-au năruit. De urgență am fost nevoit să întrerup facultatea și să încep tratamentul prin chimioterapie la Iași. La sfârșitul anului 2018 am început prima cură și am efectuat 14 ședințe la Spitalul Oncologic din Iași. Din păcate, acest tratament nu a dat rezultate. Corpul se obișnuise cu tratamentul.

Am fost nevoit să încep un nou tratament cu chimioterapie mult mai dur de data aceasta la Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara, în luna august 2019. După un PET/CT s-a constatat că evoluția mea este mult mai bună după acest tratament, observându-se o remisie parțială a bolii. După aceasta, mi s-a recomandat un tratament cu Brentuximab, pe care l-am urmat aproximativ trei luni, la Spitalul Municipal din Timișoara.

Părinții mei au cerut păreri și din străinătate și am fost acceptat la o clinica din Torino, Italia, unde sunt și în prezent. Aici am început un nou tratament cu chimioterapie.

Medicii de aici ne-au dat multe șanse iar speranțele mele au crescut din nou. Am început cu forțe noi o nouă luptă cu această cumplită boală. Sunt sigur că o să ies BIRUITOR!

Dar, pe lângă această bucurie, avem o mare tristețe. Ne lipsesc banii de întreținere. Mama este cu mine permanent iar tata lucrează acasă, în Suceava. Costurile de aici sunt enorm de mari, chiar dacă tratamentul nu îl plătesc, ne lipsesc banii pentru chirie și alimentație. Nu mai știu la cine să apelez… Prietenii mei m-au ajutat cât au putut fiecare, din păcate nu este îndeajuns.

Am apelat la voi, oameni dragi și vă rog, ajutați-mă să mă întorc acasă sănătos! Aceasta este cea mai mare dorință a mea. Mă așteaptă facultatea, prietenii, tata…

Nu pot fără ajutorul vostru. Vă rog, ajutați-mă!”

Nu sta nepăsător, hai sa ajutam, transmite Asociația Speranță pentru România.

Donațiile efectuate prin transfer bancar se vor actualiza in lista donatorilor in 7-14 zile de la momentul intrării in contul nostru. Donațiile prin BRD se vor actualiza in 15-30 de zile. Dacă dorești sa ramai anonim selectează ANONIM. Numele tuturor donatorilor vor apărea pe pagina și lista donatorilor.

Donațiile se fac prin intermediul Asociației Speranța pentru România la link-ul care poate fi accesat AICI