Victor Ponta: La Suceava trebuie făcută testare în masă ca în Italia pentru că trebuie să știm adevărul ca să îl tratăm. Închisul județului Suceava mie mi se pare o crimă dacă nu te pregătești înainte. Spitalul militar de campanie din București unde și-a făcut poze Klaus Iohannis trebuie mutat la Suceava//VIDEO

Președintele Pro România, fostul prim ministu Victor Ponta, a vorbit la Subiectul Zilei de la News Bucovina despre situația din Suceava în contextul epidemiei cu noul coronavirus apreciind că e nevoie de asigurarea echipamentelor de protecție pentru cadrele medicale, că trebuie făcută o testare în masă a populației, iar măsura închiderii județului este „o crimă” dacă nu este pregătită.

Victor Ponta a spus că pentru cei din Suceava trebuies făcute lucrurile din Suceava pentru că, de la București, după cum s-a văzut nu prea știu ce să facă și știu, eventual, cum să acopere necazul de la Suceava.

„Eu am primit cu primit cu cinci-patru zile înainte să înceapă scandalul la Suceava, de la Rădăuți, de la medicii de acolo, un apel disperat. Mă simt și acum vinovat și mă gândeam dacă e chiar așa de rău cum spun oamenii aceia că nu au niciunele? Îmi spuneau că Suceava e la fel și că dacă pică Suceava urmăm noi. Nu am știut câtă dreptate aveau oamenii aceia și mie mi se pare că la Suceava am făcut, practic, ce a făcut Italia în Lombardia, la Bergamo. Am lăsat să se îmbolnăvească medicii și personalul medical și era normal să se ajungă la dimesiunea catastrofică de acum”, a spus fostul premier.

El a arătat că ceea ce se poate face acum este ca toți să vorbească în locul medicilor și asistentelor care nu au voie să vorbească și să strige la fiecare oră la ministrul Sănătății, la Guvern, la Klaus Iohannis, că la Suceava nu au nici la ora asta echipament de protecție.

„Spitalul la care s-a plimbat domnul Iohannis, nu avem nevoie de el în București ca să se plimbe domnul președinte, ar trebui dus la Suceava”,a spus Ponta.

Mai mult, Victor Ponta a spus că măsura închiderii județului Suceava nu poate fi luată în actuala situație.

„Cred că dacă vor lua măsura de care toți au auzit, că se închide județul Suceava, vă spun că nu se poate închide niciun județ, nici Suceava, nici alt județ, până când nu te-ai asigurat că oamenii de acolo au tot ce le trebuie ca să supraviețuiască: nu le taie nimeni curentul electric și căldura, nu vine baca să le ia casa sau mașina, nu vine ANAF să le ia vaca sau porcul din bătătură, au ce să mănânce și are cineva grijă de ei”, a spus Victor Ponta.

El a mai declarat că eventuala măsură de închidere a județului pe nepregătite este o crimă.

„Asta cu închisul județului Suceava mie mi se pare o crimă dacă nu te pregătești înainte. Acum se poate sta în casă, dar nu să se moară în case de foame sau de frig sau fără curent. Întâi trebuie să pregătești județul Suceava și apoi închizi. Nu întâi închizi și pe urmă vezi că oamenii sunt disperați și mor de foame la propriu”, a mai spus fostul premier.

Liderul Pro România susține că ar trebui făcută testare în masă în județul Suceava.

„Suntem ultima țară din Europa care nu și-a adus teste. În Italia au făcut ieri 400.000 de teste. Germania face 500.000 de teste pe săptămână. Noi tot ne dăm cu dreptul în stângul. Nu știu, nu s-a găsit firma prietenă care să aducă testerele? Deja se mișcă toată lumea. Nu e o chestiune care a apărut acum o zi. A apărut acum două luni și de o lună știm ce rău va fi. La Suceava în primul rând se pot aduce din China în 48 de ore. Se puteau aduce deja, dar trebuie aduse aparate performante, trebuie testată toată lumea sau cât mai multă lume. Populația județului Suceava a fost testată într-o zi în Italia ca număr”, a declarat fostul prim ministru.

El a explicat că trebuie făcută testarea în masă mai ales că din diaspora vin în continuare români în țară.

„Într-o lună, a spus până la urmă domnul Vela, au intrat în țară 240.000 și intră în fiecare zi în continuare câte 11-12.000 din care minim 100-200 sunt din Suceava și dacă nu-i testăm să știm care să vină acasă sau care să stea în carantină, vă luptați degeaba. E munca lui Sisif. Vă luptați cu cazurile de azi și mâine vin cazurile noi. E o proastă gândire, e o proastă strategie, care distruge județul și zona”, a spus Ponta.

El consideră că din cauză că nu se fac testări toate cifrele vehiculate sunt miniciuni.

„Nu avem doar 2000 de infecții, ci poate 20.000, sau 50.000. Nu avem doar 43 de decese, ci mai multe.Noi trebuie să știm adevărul ca să îl și tratăm”, a mai spus Victor Ponta.

Fostul premier a explicat că SUA a ajuns cu cel mai mare număr de persoane depistate cu infecție cu noul coronavirus pentru că au început să testeze.

„S-au apucat să testeze. La fel și italienii. Dacă nu testezi, nu avem bolnavi, că nu i-am verificat. Asta înseamnă să ascunzi gunoiul sub preș și nu așa rezolvi problema. În Suceava ar trebui testată cât mai multă lume astfel încât să știi care este sănătos și care trebuie să fie în carantină sau izolare totală. Altfel e o nebunie. Toată lumea se sperie, se uită la vecin, se uită pe stradă de la cine ia boala, dar de fapt nu știm”, a mai declarat Victor Ponta.

El este intrigat și de faptul că nu ajung echipamentele de protecție pentru cadrele medicale în Suceava.

„Nu cred că după atâtea zile de când a izbucnit scandalul de la Suceava să mai fie un medic, o asistentă, un brancardier, care să nu aibă echipament. Ne uităm la televizor și vedem că tot merge la aeroport și primește echipamente, iar la Suceava nu ajung”, a spus fostul premier.

Mai mult, el a spus că banii pe care Crucea Roșie Suceava îi primește din donații pentru echipamente se dau degeaba dacă Crucea Roșie nu e sprijinită să le aducă din China și consideră că ar trebui să intervină statul român care are șapte avioane Spartan, are și Tarom care stă.

„ Toate lucrurile astea ar trebui să se îmbine undeva, dar dacă stăm seara și îl ascultăm pe domnul Vela ne culcăm mai speriați pentru că nu am înțeles nimic”, a spus Victor Ponta.