Ministrul Sănătății estimează că în municipiul Suceava sunt peste 1000 de persoane infectate cu noul coronavirus care circulă liber

Ministrul Sănătății, Nelul Tătaru, a explicat la Digi 24 că s-a luat măsura carantinării municipiului Suceava și a celor opt localități limitrofe în condițiile în care se presupune că în zonă sunt peste o mie de persoane infectate care circulă liber.

„În acest moment considerăm că sunt peste 1.000 de persoane care sunt purtători şi circulă liber prin Suceava”, a spus Nelu Tătaru.

El a explicat că la Suceava a fost o transmitere comunitară accelerată, accentuată şi pe fondul multor persoane infectate, cât şi pe fondul unor necorelări sau erori atât medicale, dar și ale managementului local precum şi al unor anchete epidemiologice care nu şi-au găsit finalul pentru că majoritatea celor care trebuiau să facă aceste anchete sau din cei care tratau, au fost afectaţi.

„La Suceava am găsit o Direcţie de Sănătate Publică fără personal, încât a trebuit să aducem personal nou din clinicile universitare din Iaşi şi am reînceput aceste anchete epidemiologice, am refăcut echipele la Unităţile de Primire a Urgenţelor şi am solicitat ca tot ce înseamnă deces, chiar dacă nu au nicio legătură, să fie testat. De aceea avem atât de multe rezultate pozitive, fiindcă toţi cei care erau într-o stare gravă sau erau deja decedaţi, am solicitat să avem testări şi rezultatul a venit astăzi, de aceea l-am raportat astăzi”, a explicat Nelu Tătaru.

El a spus că pe lângă unele greșeli ale managerului spitalului, la Suceava sunt și persoane care nu au respectat autoizolarea și au umblat prin comunitate.

Reamintim că în cursul zilei de luni Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că 13 persoane care au decedat în perioada 22-29 martie la Spitalul Județean Suceava au fost testate pozitiv la noul coronavirus.