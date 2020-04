Șeful UPU Suceava, dr. Liviu Cârlan, infirmă acuzațiile aduse de trei asistente că nu ar fi asigurat echipament de protecție: Niciun angajat al secției nu a fost trimis pe secție neechipat corespunzător!

În munca directă cu pacienții suspecți de Covid 19 echiparea obligatorie este compusă din “capelină, mască FFP2/N95, vizieră, halat chirurgical sau combinezon, cizme/protecție de plastic înaltă pentru încălțăminte și 3 perechi de mănuși” .

În Protocolul de tratament al cazurilor Covid 19 din 16 aprilie erau alternate purtarea de combinezon cu halatele chirurgicale care au același grad de protecție și impermeabilitate ca și combinezoanele.

Niciun angajat al secției nu a fost trimis pe secție neechipat corespunzător

Sub presiunea generată de lucrul efectiv cu pacienți infectați cu Covid19 este posibil ca unii să încerce să-și ia niște măsuri excesive de protecție așa cum au încercat și doamnele asistente medicale nemulțumite

Din anul 2001 de când conduce secția UPU-SMURD, dr. Liviu Cârlan nu a avut incidente și nu a avut vreo sancțiune administrativă

Șeful UPU-SMURD Suceava, dr. Liviu Cârlan, infirmă acuzațiile aduse de trei asistente care au reclamat conducerii SJU Suceava că nu li se asigură echipament corespunzător, acesta arătând că tot personalul este echipat potrivit deciziilor și protocoalelor existente.

El a arată că la nivelul Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” a fost emisă în 13 aprilie 2020 Dispoziția administrativă nr.10 ce a intrat în vigoare în 14 aprilie, urmată în data de 16 aprilie 2020 de Procedura operațională pentru organizarea funcțională și structurală a SJU Suceava pe perioada pandemiei cu virusul SARS-COV 2, respectiv Protocol de tratament al cazurilor COVID19 ce a fost implementat în el mai scurt timp.

„Personal am procedat la aducerea la cunoștință a conținutului său medicilor, asistentelor, infirmierelor și brancardierilor cu care lucrăm pe secție și m-am ocupat ca aceștia să fie echipați corespunzător, respectiv combinezoane și halate chirurgicale ranforsate respectând ad literam directivele stabilite de Protocolul din 16 aprilie a.c.”, precizează Liviu Cârlan.

El menționează că Dispoziția administrativă nr 10 stipula doar purtarea de combinezoane și kit complet pentru lupta Covid 19, iar în Protocolul de tratament al cazurilor Covid 19 din 16 aprilie erau alternate purtarea de combinezon cu halatele chirurgicale care au același grad de protecție și impermeabilitate ca și combinezoanele.

Dr. Liviu Cârlan arată că unele dintre asistente au salutat această posibilitate de a opta pentru echipament de tip combinezon sau halat întrucât unele nevoi intime fizilogice le îngreunau purtarea combinezonului.

El precizează că în data de 20 aprilie 2020, trei asistente din secția UPU-SMURD pe care o coordonează s-au arătat nemulțumite că erau echipate cu halate chirurgicale sterile ranforsate și nu cu combinezoane și nu l-au informat, alegând să se adreseze direct conducerii.

„Până la momentul în care am fost chemat în fața comisiei administrative nu am avut cunoștință de nemulțumirile lor”, a menționat Liviu Cârlan care a adăugat că acestea ar trebui sancționate pentru că nu au respectat organigrama și nici nu au purtat cizmele care erau obligatorii și sunt în permanentă la recepția Ambulatoriului.

„Niciun angajat al secției nu a fost trimis pe secție neechipat corespunzător”, a subliniat Liviu Cârlan.

El a reamintit că secția UPU-primiri urgențe a fost redeschisă din data de 1 aprilie 2020 cu personal medical exclusiv din UPU și de atunci s-a reușit susținerea secției cu personal propriu UPU.

„Lucrând sub presiune, sub presiunea exercitată constant de mass media, presiunea mediului familial a fiecăruia dintre angajați și nu în ultimul rând sub presiunea generată de lucrul efectiv cu pacienți infectați cu Covid19 este posibil ca unii să încerce să-și ia niște măsuri excesive de protecție așa cum au încercat și doamnele asistente medicale nemulțumite”, a arătat șeful UPU-SMURD Suceava.

El a menționat că asistentele nemulțumite nu au reclamat, cum era firesc, șefului de secție vreo disfuncționalitate cu privire la echipament.

Liviu Cârlan subliniază că aceste persoane nemulțumite nu au fost obligate să lucreze neechipate corespunzător întrucât purtarea echipamentului pe secție este obligatoriu și niciun moment nu au fost expuse infectării din cauza că el nu le-ar fi pus echipament de protecție la dispoziție.

El explică totodată că în data de 17.04.2020 a stabilit de comun acord cu asistentele șefe de tură că personalul care are contact direct cu pacienții suspecți/ infectați cu Covid 19 din zona resuscitare (cu manevre de resuscitare, masaj cardiac, intubație IOT, cu eliberare de aerosoli) să poarte combinezoanele și kitul complet pentru lupta Covid 19, iar doar o mică parte din personal, care nu activează în acest sector să fie echipat cu halate chirurgicale sterile ranforsate împreună cu kitul suplimentar.

El menționează că asistenta șefa de tură împreună cu personalul medico-sanitar și auxiliar din subordine își stabilesc sectorul de lucru și implicit echipamentul purtat, notând că din cele aproximativ 13 asistente medicale pe o tură de 8 ore se pare că doar cele 3 au fost nemulțumite.

Liviu Cârlan mai arată că în Protocolul invocat se stipulează faptul că în secția UPU-COVID în munca directă cu pacienții suspecți de Covid 19 echiparea obligatorie este compusă din “capelină, mască FFP2/N95, vizieră, halat chirurgical sau combinezon, cizme/protecție de plastic înaltă pentru încălțăminte și 3 perechi de mănuși” .

Din acest motiv a luat hotărârea să predea echipament pe fiecare tură pentru a avea un control eficient asupra resurselor pe care le-a luat în gestiunea personală, fiind repartizate special secției de primiri urgențe.

Liviu Cârlan consideră că unele neînțelegeri cu privire la purtarea unui echipament sau a altuia a unor asistente nu trebuia să perturbe atât de grav activitatea lui de medic, cât și a celorlalți colegi medici și asistenți implicați și alocarea timpului său justificării acțiunilor sale în conformitate cu dispozițiile date de conducere.

„În toată această perioadă nu s-a pus problema ca la punctul de echipare să nu existe cele necesare. Apreciez că gestul asistentelor de a nu respecta procedura prealabilă de procurare a echipamentului dorit (sesizare șefului direct adică subsemnatului, de a se interesa la recepția Ambulatoriului asupra echipamentului de protecție) este un act de abatere disciplinară și se impune a fi sancționat corespunzător”, arată Liviu Cârlan.

El consideră că este mai eficient în munca sa de natură medicală decât în față laptopului căutând cuvinte care să justifice bună-credință pe care am manifestat-o mereu în a caută soluții optime ca întreagă sa echipa să fie echipată și protejată corespunzător, dar și pacientul tratat optim.

Șeful UPU-SMURD Suceava reiterează că în tot acest timp a respectat prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.533 din dată de 29 martie 2020 și nr.555 din 3 aprilie 2020 unde se descrie în mod clar ce trebuie să conțină un kit complet covid 19.

„Modul în care am condus secția pe perioada apariției focarului de covid la Suceava se reflectă în faptul că am reușit să mențin aproape întreg personalul la serviciu, având o prezență la muncă de peste 80% și reușind să avem un număr foarte redus de cadre medicale infectate”, a menționat Liviu Cârlan.

El menționează că din anul 2001 de când conduce secția UPU-SMURD nu a avut incidente și nu a avut vreo sancțiune administrativă și că în toată această perioadă nu a apărut niciun articol defăimător referitor la prestația sa medicală, dar că acum, deși s-a conformat dispozițiilor conducerii militare și s-a asigurat că se respectă obligativitatea echipării întreg personalului medical fără discriminare, a ajuns să fie criticat în presa locală și națională fără ca măcar comisia administrativă să-i fi comunicat rezultatul la care a ajuns sau vreun procuror să-l găsească vinovat și că i s-a încălcat grav dreptul la apărare și prezumția de nevinovăție dându-se un comunicat către presă cu privire la presupuse abateri pe care le-ar fi comis.

„M-am bucurat că am ieșit negativ la cele două teste pentru Covid 19 pe care le-am făcut, pentru a putea rămâne în rândul medicilor care luptă cu virusul din prima linie, în slujba pacienților cum o fac de peste 20 de ani”, a arătat Liviu Cârlan.

El a conchis că adevărul e unul singur, respectiv că este nevinovat cu privire la acuzațiile aduse, mărturie fiind prezența lui continuă de la declanșarea stării de urgență în acest spital focar Covid19 și până în prezent.

Reamintim că și medicul urgentist Bogdan Bondaru a infirmat acuzele aduse și a spus că așteaptă să i se repare nedreptatea uriașă care i-a fost făcută și care îi pătează o muncă enormă depusă în peste 10 ani de zile, în condiții de stres, dar întotdeauna alături de pacienți.