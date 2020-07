Tânărul care a accidentat-o mortal pe ofițerul de jandarmi Irina Airinei și a rănit-o grav pe fiica acestuia a fost condamnat la 4 ani și șase luni de închisoare

Tânărul care a accidentat-o mortal pe ofițerul de jandarmi Irina Airinei a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Suceava la patru ani, șase luni și 20 de zile de închisoare din care se deduce perioada în care a fost reținut și arestat din noiembrie 2018 până în februarie 2019.

Astfel, Tribunalul Suceava a decis să-l condamne pe Chetrariu Bogdan-Florin, la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, art. 349 alin. 2, art. 374 alin. 4, art. 375 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În baza art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 5 ani, pedeapsă ce se va executa conform dispoziţiilor art. 68, alin. 1 lit. c Cod penal. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce autovehicule. Condamnă inculpatul Chetrariu Bogdan-Florin, cu datele anterior menţionate, la o pedeapsă de 1 (un) an şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, art. 349 alin. 2, art. 374 alin. 4, art. 375 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În baza art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa conform dispoziţiilor art. 68, alin. 1 lit. c Cod penal. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și i Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce autovehicule. În baza art. 38 alin. 2 Cod penal, contopeşte pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin. 2 Cod penal cu pedeapsa aplicată de 1 (un) an şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare la care se adaugă un spor de 6 (şase) luni şi 20 (douăzeci) de zile (1/3 din cealaltă pedeapsă), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de de 4 (patru) ani 6 (şase) luni şi 20 (douăzeci) de zile. În baza art. 45 alin. 3 lit.a Cod penal aplică pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și i) Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce autovehicule pe o durată de 5 ani, pedeapsă ce se va executa conform dispoziţiilor art. 68, alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.65 alin.1 Cod penal, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și i) Cod penal aplicată ca pedeapsă complementară. În baza art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată de 4 (patru) ani 6 (şase) luni şi 20 (douăzeci) de zile, durata reţinerii din data de 14.11.2018 şi măsura arestului preventiv de la data de 15.11.2018 până la data de 10.01.2019 precum şi măsura arestului la domiciliu de la data de 11.01.2019 până la data de 08.02.2019. În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul Chetrariu Bogdan-Florin în vederea introducerii profilului genetic în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art.5 alin.5 din Legea nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare va informa inculpatul Chetrariu Bogdan-Florin că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

Instanţa a luat act și de tranzacţia încheiată între părţile civile Airinei Larisa-Mihaela, prin reprezentant legal Maniliuc Victor-Daniel, Maniliuc Victor-Daniel, Airinei Gheorghe, Airinei Adela, Airinei Doru, Airinei Oliviu şi ALLIANZ ŢIRIAC Asigurări S.A. din Suceava, prin care, în vederea stingerii pretenţiilor civile reprezentate de daunele materiale (cheltuieli de înmormântare, pomeniri, inclusiv viitoare, penalităţi de întârziere, dobânzi, cheltuieli de judecată) şi daune morale, pe care părţile prejudiciate le-au formulat faţă de Allianz-ŢIRIAC Asigurări SA – asigurător al autoturismului condus de Chetrariu Bogdan-Florin se obligă să achite în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, suma totală de 671.626.44 lei.

Tribunalul Suceava a mai dispus să oblige în solidar asiguratorii S.C. Allianz – Ţiriac Asigurări S.A. şi City Insurance SA. la plata către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii M.S. Curie Iaşi a sumei de 24.568,30 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate pacientei AIRINEI LARISA MIHAELA, internată în perioada 16.11.2018 -07.12.2018, și la plata către Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava a sumei de 2.916,46 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare de care a beneficiat partea vătămată Airinei Larisa Mihaela la unitatea spitalicească ca urmare accidentului rutier în care a fost implicată la data de 14.11.2018.

Mai mult, Tribunalul obligă în solidar asiguratorii S.C. Allianz – Ţiriac Asigurări S.A. şi City Insurance SA. la plata către partea civilă Airinei Larisa Mihaela a următoarelor sume: – 30.000 lei cu titlu de daune materiale; – 200.000 euro cu titlu de daune morale; – 3500 lei/lună cu titlu de prestaţie periodică până la încetarea stării de nevoie în care se află și a respins solicitarea de obligarea a asiguratorilor City Insurance SA şi Allianz Ţiriac Asigurări SA, la plata unei pensii de întreţinere lunare, ca urmare a decesului mamei părţii civile Airinei Larisa Mihaela, în urma accidentului rutier din data de 14.11.2018, ca neîntemeiată.

Decizia Tribunalului Suceava poate fi contestată cu apel în 10 zile de la comunicare.