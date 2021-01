Viceprimarul Lucian Harșovschi vrea ca în acest an jumătate din deșeurile colectate să fie reciclabile. În municipiu s-a atins deja 42 la sută pondere de deșeuri reciclabile colectate

Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a declarat, vineri, pentru News Bucovina, că în ceea ce privește colectarea deșeurilor în municipiul Suceava lucrurile evoluează bine, iar colectarea selectivă dă roade.

El a spus că ținta autorităților municipale sucevene este ca până la sfârșitul anului 2021 ponderea deșeurilor reciclabile colectate să reprezinte jumătate din cantitatea totală de deșeuri din oraș în condițiile în care deja a ajuns la 42 la sută.

Lucian Harșovschi a adăugat că, pe parcursul anului pe platformele de colectare a deșeurilor se va mări numărul buncărelor unde se vor colecta deșeuri reciclabile pe măsură ce ponderea acestora va crește în cantitatea totală de deșeuri depozitate.

El a spus că scopul general este protejarea mediului, un oraș curat, un oraș unde reciclarea să crească de la an la an și să devină un oraș cu adevărat ecologic.

Viceprimarul a arătat că, la fel ca în fiecare an, perioada sărbătorilor este una foarte aglomerată, în care se adună mai multe deșeuri decât de obicei și că în acest sens realizat și o comparație între situația din decembrie 2020 față de aceeași lună a anului 2019, constatând că lucrurile evoluează bine.

Astfel, în luna decembrie a anului 2020 au fost colectați 15.167 mc de deșeuri, cu 30% mai mult decât în luna decembrie a anului 2019, când au fost colectați 11.636 mc.

De asemenea, procentul deșeurilor reutilizabile a crescut de la 26% (decembrie 2019), la 42% (decembrie 2020), ceea ce demonstrează faptul că sistemul de colectare selectivă dă roade.

El a recunoscut că au fost și probleme întâmpinate anul trecut între care deșeurile abandonate în diverse locuri pe domeniul public sau lângă containere, depozitele necontrolate de deșeuri voluminoase și din construcții și folosirea necorespunzătoare a containerelor de colectare, inclusiv blocarea acceselor utilajelor de colectare la amplasamente.

„Revin cu rugămintea către suceveni de a fi responsabili și de a depozita conform deșeurile, respectiv de a colecta selectiv și de a nu împiedica accesul utilajelor de colectare! Împreună menținem orașul curat!”, a transmis Lucian Harșovschi.

Viceprimarul a mai anunțat că a început ridicarea gratuită a brazilor de Crăciun, de lângă punctele de colectare selectivă

