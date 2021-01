IPS Calinic: Eu sunt doar un episcop, nu Vlad Țepeș. O hotărâre a Sfântului Sinod nu se poate implementa peste noapte, ci în urma unor analize

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a respins ideea că ar dori dezbinarea clerului din Arhiepiscopie pentru a-l conduce mai ușor și a mai arătat că în ceea ce privește anumite numiri ale personalului clerical și neclerical nu poate lua decizii peste noapte, ci în urma unor analize care necesită timp.

Unul dintre credinicoși i-a transmis IPS Calinic un comentariu din social-media în care internautul susține că Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților încearcă dezbinarea clerului pentru a-l supune conducerii sale.

„Un nebucovinean cum este acest Calinic nu are cum supune corpul preoților, decât dezbinând unitatea existentă între slujitorii bisericii. El știe foarte bine că se percep taxe. Prin negarea acestui fapt, are acum motive să pornească un alt “asalt” împotriva preoților, pentru a-i supune total, pentru a-i umili, pentru a-i ține sub „atentă observație”, ca nu cumva să i se opună vreunul dintre ei”, se arată în postarea din social-media.

În replică, IPS Calinic spune că realitatea arată contrariul celor afirmate de respectiva persoană şi, din acest motiv, își rezervă dreptul de a nu comenta.

Totodată, IPS Calinic a fost întrebat de o credincioasă cum se vor soluționa problemele legate de numirile nestatutare.

”Am înțeles că nu puteți lua măsuri cu preoții numiți în parohii nestatutar, dar totuși pentru personalul neclerical, unde avem angajați rude ale preoților (soacre, mama, soții etc.) tot nu puteți lua nici o măsură?”, a întrebat respectiva femeie.

În acest caz Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a arătat că lucrurile nu se pot schimba peste noapte.

„Eu sunt episcopul Calinic şi nu Vlad Ţepeş! O hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu se poate implementa peste noapte, ci în timp şi în urma unei analize serioase. Cu Dumnezeu înainte!”, a conchis IPS Calinic.