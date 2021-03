Conturile bancare ale Primăriei Rădăuți au fost blocate până la recuperare a 1,6 milioane de lei reprezentând restanțele la ACET pentru apa meteorică. Nistor Tatar a refuzat facturile motivând că ACET nu a curățat geigerele

Primăria Rădăuți are conturile blocate pentru neachitarea unor facturi către ACET SA Suceava.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Rădăuți situația a fost generată de o hotărâre a Tribunalului Suceava, rămasă definitivă, prin care s-au respins contestațiile la executare formulate împotriva executărilor silite ce au avut ca obiect facturi neachitate pentru apă meteorică, începând din anul 2017.

În aceste condiții, executorul judecătoresc a dispus blocarea conturilor bancare ale municipiului Rădăuți, până la recuperarea sumei de aprox. 329.000 euro (peste 1.600.000, 00 lei).

De menționat este că în demersurile pentru recuperarea debitului de mai sus, cuprins în facturile de apă meteorică, firma ACET SA Suceava a pornit un număr de 24 de dosare execuționale, ce s-au întins pe o perioadă de aproximativ 3 ani, finalizate prin pronunțarea hotărârii defintive a Tribunalului Suceava.

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat la News Bucovina că Primăria Rădăuți e datoare vândută după ce a făcut Nistor Tatar ca primar și șef la Servicii Comunale.

Loghin a menționat că primarul Tatar nu a plătit facturile pentru apa meteorică emise de ACET.

În replică, fostul primar Nistor Tatar a arătat că a plătit toate facturile în afară de apele meteo.

El a explicat că nu a plătit apa meteo pentru că ACET nu și-a făcut treaba.

„Nu le plăteam nici acum dacă eram primar. Nu am plătit pentru că domnii de la ACET nu-și fac treaba, nu curăță geigerele, a crescut iarba în ele. Nu fac, de aia nu am plătit. Domnul Loghin să plătească. E treaba lui. Eu am refuzat motivat factura”, a spus Tatar.