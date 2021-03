Dialog Lungu-Cușnir privind perspectivele înființării unui parc industrial. Lungu: Fără autostradă nu vin investitorii. Cușnir: Nu trebuie să ne comparăm cu Huși și Hârlău, ci să luptăm să ne comparăm cu Cluj și Oradea. Lungu: Avem transport electric înaintea Clujului

Primarul Sucevei, Ion Lungu, și liderul opoziției din Consiliul Local Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir, au avut, joi, la dezbaterea proiectului de buget al municipiului Suceava pentru anul 2021 un dialog privind perspectivele de dezvoltare a Sucevei.

Dan Ioan Cușnir a atras atenția primarului Ion Lungu din start că toate bugetele pe care le-a prezentat în ultimii ani au fost umflate artificial și că gradul de realizare a fost între 59 și 65 la sută, ceea ce înseamă că a fost umflat cu 35-40 la sută ca să dea bine, iar 35-40 la sută dintre lucrurile prevăzute în buget au fost false.

Ion Lungu i-a răspuns că nu poate spune că bugetele din anii anteriori au fost false, ci doar optimiste și a spus că în acest an sumele de bani prevăzute să fie cheltuite sunt, în mare parte, finanțări pentru proiecte europene și că vor fi cheltuite cu siguranță.

„Nu am făcut falsuri, fondurile europene care trebuiau să înceapă în 2014 am semnat contractele în 2016, dar noi am prins an de an în buget finanțarea. Nu e vina Primăriei, ci a Guvernului”, a spus Lungu.

Dan Ioan Cușnir i-a mai spus primarului că nu se poate ca Suceava să devină un oraș bogat gândind sărac și că preocuparea ar trebui să fie pentru cum se pot crește veniturile municipiului și că pot fi luate exemplele de succes de la Cluj, Oradea, Sibiu sau Timișoara care au câte patru-cinci parcuri industriale, Suceava nu are niciun parc industrial și incubator de afaceri deși primarul promite de 12 ani.

„Nu există altă soluție decât atragerea investitorilor puternici care să plătească taxe și impozite și să asigure locuri de muncă mai bine plătite pentru suceveni. Trebuie ca tinerii să nu mai plece din Suceava și soluția este locuri de muncă mai bine plătite”, a spus Cușnir.

El a spus că nu a regăsit în acest buget sumele pentru parcul industrial și incubatorul de afaceri.

În replică, primarul a spus că Dan Ioan Cușnir nu stăpânește termenii.

„Chiar gândim bogat.Chiar gândesc bogat, ca om bogat. Se tot aruncă din astea că Oradea, Clujul și v-ați dat răspunsul singur, că au locuri de muncă bine plătite. De ce? Pentru că au autostrăzi. Pentru că Clujul are buget mai mare de cinci ori decât municipiul Suceava și Oradea la fel. Nu este teorie. Eu chiar cred și am pus pariu cu un jurnalist că în cinci ani vom avea autostradă la Suceava și mă refer la autostrada A7. Autostrada A7 ne va aduce investitori, investitori care vor crea locuri de muncă. Noi aici avem o mare problemă. Putem să stăm în cap și eu ca primar și noi ca autorități locale și domnul Flutur. Am experiență și ca om de afaceri, am condus un combinat, când mergi la o discuție de afaceri te întreabă unde e Suceava și dacă avem autostradă. Jumătate din discuție s-a terminat când spui că nu ai autostradă”, a spus Lungu.

El a arătat că nu putem compara Suceava, de la extremitatea estică a UE cu Oradea și Cluj care sunt aproape de Occident, au autostradă și au locuri de muncă bine plătite.

„Eu sunt optimist că vom ajunge într-o zi acolo”, a spus Lungu.

Primarul a spus că Primăria Suceava are 15 la sută din Parcul industrial de la Aeroport și că din cauza panemiei nu a devenit funcțional.

La Termica este prevăzut un parc tehnologic unde Primăria să fie partener cu USV și CJ Suceava.

Lungu a arătat că deși Suceava nu este la fel ca Oradea sau Cluj, la proiecte este înainte, cum ar fi proiectul autobuzelor electrice unde Suceava a fost primul din țară.

Cușnir l-a întrebat însă pe primar dacă vor fi așteptate autostrăzile și apoi va fi gândit parcul industrial.

„Nu trebuie să ne comparăm cu Huși și cu Hârlău, ci trebuie să luptăm să ne comparăm cu Clujul și Oradea”, a spus Cușnir.

În replică, Ion Lungu a răspuns că pentru Parcul Industrial de la Aeroport municipalitatea a alocat sumele de bani, iar pentru parcul tehnologic de la Termica acum este primul an când se includ în buget sume de bani pentru înființare.