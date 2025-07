VIDEO// „Au fost foarte multe fete care au suferit de pe urma lor”-mărturie cutremurătoare a unei foste victime a salonului de masaj din Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O tânără care a lucrat timp de peste patru ani la un salon de masaj din Suceava, implicat recent într-un scandal de trafic de persoane și proxenetism, a decis să rupă tăcerea și să dezvăluie pentru News Bucovina ororile prin care a trecut.

Mărturia sa vine în contextul arestării a două persoane, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 36 de ani, acuzați că ar fi exploatat sexual 17 victime sub pretextul unei activități de masaj erotic, între 2018 și mai 2025, conform unui comunicat al DIICOT Suceava.

Fata, care a dorit să-și păstreze anonimatul, avea doar 17 ani când a început să lucreze la salon, în 2009.

„Mi-am făcut majoratul cu ei împreună. Am vrut să scot la lumină ce se întâmpla în acea casă, ce abuzuri psihice și emoționale am îndurat. Au fost foarte multe fete care au suferit de pe urma lor. Vreau să vorbesc ca un semn de solidaritate, deși știu că multora le e rușine sau teamă să iasă în față. Unele au acum familii și au închis acest capitol, dar eu am rămas cu sechele pe care le port și astăzi”, a declarat tânăra.

Potrivit acesteia, condițiile de lucru erau inumane.

„Era o exploatare maximă. Veneau cu reguli foarte stricte. Cred că viața într-o închisoare ar fi fost de o sută de ori mai bună decât ce am trăit acolo. Nu aveai voie să ai viață personală, te îndepărtau de rude, de familie, de prieteni. Nu aveai voie să ai relații sau viață intimă. Trebuia să stai cu ei în casă”, a povestit ea.Victimele erau private de cea mai mare parte a veniturilor.

„Țineau banii în seif și ne dădeau doar 30% la sfârșit de săptămână. Un masaj costa cam 150 de lei, iar noi primeam doar 40 de lei. Ne spuneau că la zece masaje pe zi câștigăm 400 de lei și că nici guvernanții nu câștigă atât. Dar adevărul e că munceam până la epuizare”, a adăugat tânăra.

Situațiile din salon erau adesea periculoase. „Erau clienți care stăteau ore în șir, unii consumau substanțe interzise și rămâneau toată noaptea. Alții, implicați în contrabandă cu țigări, se ascundeau acolo când erau urmăriți de poliție. Dacă terminam programul la 10-11 dimineața și un client suna la 12, ne trezeau pe toate și ne trimiteau jos să lucrăm”, a mai spus victima.

Ea a povestit și despre cazuri în care a fost agresată de clienți cu „regim preferențial”, fără ca administratorii să intervină.Ancheta DIICOT a scos la iveală că cei doi suspecți, administrator și director al salonului, ar fi profitat de vulnerabilitatea a 17 persoane, recrutându-le sub pretextul unui loc de muncă bine plătit.

Victimele, lipsite de sprijin material și familial, erau constrânse să practice prostituția, fără contracte legale, iar 70% din sumele obținute – variind între câteva mii și peste 333.000 de lei – erau însușite de cei doi.

Pe 24 iunie 2025, procurorii DIICOT Suceava i-au reținut pe cei doi, iar a doua zi, Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventivă a bărbatului și arestul la domiciliu pentru femeie, pentru 30 de zile. Mărturia tinerei scoate în evidență amploarea abuzurilor și nevoia de solidaritate pentru a încuraja și alte victime să vorbească. „Sper ca povestea mea să dea curaj și altora. Nu trebuie să ne fie rușine, ci celor care ne-au exploatat”, a concluzionat ea.Acțiunea autorităților a fost sprijinită de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.