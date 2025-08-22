După vizita la Broșteni premierul Ilie Bolojan anunță sprijin pentru refacerea zonelor afectate de inundații



Premierul României, Ilie Bolojan, a vizitat, vineri, localitatea Broșteni din județul Suceava, cea mai grav afectată de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie, pentru a evalua situația și a anunța măsurile de sprijin.

Potrivit postării pe pagina sa de socializare, Guvernul își asumă responsabilitatea de a interveni de urgență, de a susține financiar familiile sinistrate și de a aloca fonduri pentru refacerea infrastructurii, în vederea revenirii rapide la normalitate.

„În astfel de situații critice, responsabilitatea Guvernului este să asigure intervenția de urgență, să susțină financiar familiile sinistrate și să aloce fonduri pentru refacerea infrastructurii, astfel încât viața să revină cât mai repede la normal”, a scris Ilie Bolojan.

Pe lângă ajutorul imediat oferit – hrană, apă, spații provizorii și un prim ajutor financiar –, Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru reconstrucția locuințelor distruse total sau parțial.

În județul Neamț, suma de 2,5 milioane de lei a fost deja virată, iar în județul Suceava, aproape 4,9 milioane de lei vor fi transferate în conturile afectate luni și marți, săptămâna viitoare.

Premierul a precizat că primele două etape ale intervenției au fost rezolvate, iar aspectele legate de infrastructură au fost clarificate astăzi, urmând ca acestea să fie finalizate în două săptămâni.

Ilie Bolojan a mulțumit pompierilor, 300 zilnic din toate județele țării, care au lucrat alături de localnici, precum și organizațiilor neguvernamentale, bisericilor și autorităților locale pentru implicarea lor prin donații și sprijin efectiv în ajutorarea celor afectați.