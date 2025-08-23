Un copil a căzut în albia unui pârâu la Paltinu după ce s-a izbit cu trotineta electrică într-un cap de pod


Un minor de 12 ani din satul Paltinu din comuna Vatra Moldoviței, a fost implicat, vineri după amiaza, într-un accident în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Opalnec, pe un drum în pantă.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, din cauza pierderii controlului asupra direcției, copilul a intrat în coliziune cu un cap de pod și a fost proiectat în albia pârâului Boului, suferind mai multe vătămări corporale.

Echipajul de poliție din cadrul Secției nr. 14 Vama a fost sesizat la ora 16:15, iar minorul a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean Suceava.

În urma investigațiilor medicale, acesta a fost diagnosticat cu multiple contuzii, inclusiv la nivelul coloanei cervicale și lombare, toraco-abdominale, precum și la pumnul drept, cotul stâng și gamba stângă.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă” și continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.


