Accidentul cu patru autoturisme în Câmpulung Moldovenesc provocat de un șofer bistrițean care a pătruns pe contrasens

Un accident rutier în lanț s-a produs, vineri seara, în jurul orei 20:10, pe DN 17, strada Calea Transilvaniei din municipiul Câmpulung Moldovenesc fiind implicate patru autoturisme.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un bărbat din comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, în timp ce conducea un autoturism Jaguar pe direcția spre Vatra Dornei, a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism Volkswagen condus de un bărbat din satul Molid, comuna Vama care se deplasa spre Gura Humorului.

În urma impactului, autoturismul Volkswagen a fost proiectat într-un alt Volkswagen staționat în afara carosabilului, în care se aflau o femeie din Câmpulung Moldovenesc și o minoră de 6 ani.

Ulterior, autoturismul Jaguar a lovit și un autoturism Audi, condus de un bărbat din comuna Fundu Moldovei, care circula în spatele primului Volkswagen.

În urma accidentului, femeia și minora din autoturismul staționat au suferit leziuni ușoare, fiind transportate la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

Acestea au fost diagnosticate cu contuzie la coloana cervicală și bazin, respectiv contuzie la coloana lombară și torace.

Toți cei patru conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.