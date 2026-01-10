Doi bărbați arestați preventiv după un scandal violent în Bălăceana – Furt, amenințări și distrugeri asupra unui autoturism



Judecătoria Gura Humorului a decis, vineri, 9 ianuarie 2026, arestarea preventivă pe 30 de zile a doi bărbați implicați într-un lanț de infracțiuni petrecute sâmbătă, 4 ianuarie 2026, în satul Bălăceana din comuna cu același nume.

Totul a început seara târziu, în jurul orei 19:30, când proprietara unei întreprinderi individuale din sat a sesizat poliția după ce o cameră de supraveghere montată pe terasa localului i-a fost smulsă de pe grindă, cauzând un prejudiciu de 500 de lei.

La scurt timp după aceea, aproximativ la ora 20:20, pe drumul județean 178 care traversează satul, lucrurile au degenerat într-un incident mult mai grav.

O femeie care conducea un autoturism Volkswagen a fost amenințată cu un par de unul dintre bărbați, care s-a apropiat de mașină și i-a provocat o stare puternică de frică. În același timp, cei doi au început să lovească violent vehiculul cu obiecte contondente – un par din lemn și o furcă – distrugând parbrizul, capota și ambele portiere din partea stângă. Actele de violență au creat un pericol real pentru viața și integritatea persoanelor aflate în interiorul autoturismului, tulburând grav ordinea și liniștea publică pe drumul respectiv.

Sesizarea inițială a ajuns la Poliția Orașului Gura Humorului prin SNUAU 112, iar după cercetări rapide și audieri, cei doi bărbați au fost identificați și reținuți. Procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pentru furt calificat, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

După prezentarea în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Gura Humorului, la ora 14:00, s-a emis mandat de arestare preventivă pe 30 de zile (până la 7 februarie 2026) pentru ambii. Ei au fost escortați și introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.