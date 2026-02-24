Accident rutier în Suceava: Un tânăr de 24 de ani a pierdut controlul BMW-ului, a distrus un stâlp electric și a intrat într-o curte



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 24 de ani din comuna Adâncata a fost transportat la spital în noaptea de luni spre marți, după ce a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea pe strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Suceava. Impactul a distrus un stâlp de electricitate și a proiectat mașina în curtea unui imobil aflat în construcție.

Potrivit primelor date ale poliției, accidentul s-a produs la ora 01:15. Tânărul se deplasa singur la volanul unui BMW, având direcția dinspre centrul municipiului Suceava către localitatea Adâncata. Pe fondul vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate, pe care l-a distrus complet. După impact, autoturismul s-a oprit în curtea unui imobil aflat în construcție.

La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD care i-a acordat primele îngrijiri medicale conducătorului auto. Acesta a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații suplimentare. Șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest la locul accidentului, urmând să i se recolteze probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.