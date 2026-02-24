Bărbat din Fălticeni înșelat online cu 2.490 lei după ce a încercat să vândă un Playstation pe un site specializat



Un bărbat din municipiul Fălticeni a fost victima unei înșelătorii online în valoare de 2.490 lei, după ce a postat un anunț de vânzare a unei console Playstation IV pe platforma OLX. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Potrivit sesizării depuse luni, 23 februarie 2026, la sediul Poliției Municipiului Fălticeni, fapta s-a petrecut pe 21 februarie. Bărbatul a publicat pe OLX un anunț prin care oferea spre vânzare o consolă Playstation IV la prețul de 750 lei.

În aceeași zi a fost contactat prin aplicația WhatsApp de pe un număr de telefon cu prefix din Franța. Persoana care l-a contactat s-a declarat interesată de achiziționarea consolei, precizând că nu este din zonă și că dorește să efectueze plata prin intermediul PayPal, folosind platforma OLX.

Bărbatul a acceptat condițiile propuse. La scurt timp a primit un e-mail prin care i se comunica faptul că plata a fost efectuată și că, pentru a intra în posesia banilor, trebuie să acceseze un link primit și să introducă datele cardului său bancar.

După introducerea datelor cardului, victima a constatat că a efectuat o plată neautorizată în valoare de 2.490 lei către un cont bancar necunoscut, prin intermediul platformei PayPal.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Fălticeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările continuă pentru identificarea autorului.

Poliția recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență la tranzacțiile online, să nu introducă niciodată datele cardului bancar pe linkuri primite prin e-mail sau mesaje și să verifice cu atenție identitatea persoanelor cu care tranzacționează.