Un bărbat din Frasin, condamnat la 9 luni de închisoare, s-a întors din Franța și s-a predat Poliției după ce a fost dat în urmărire

Un bărbat din localitatea Bucșoaia, orașul Frasin condamnat definitiv la 9 luni de închisoare, s-a prezentat luni, 23 februarie 2026, la sediul Poliției Orașului Frasin și a fost arestat, fiind ulterior încarcerat la Penitenciarul Botoșani.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, la data de 18 februarie 2026, Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a emis un mandat de executare a pedepsei de 9 luni închisoare dispus prin sentință penală a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, menținut definitiv prin decizia penală a Tribunalului Suceava.

Imediat după emiterea mandatului, polițiștii au efectuat verificări la domiciliul condamnatului din localitatea Bucșoaia și pe raza orașului Frasin, însă bărbatul condamnat nu a fost găsit. Din cercetări s-a stabilit că acesta se află la muncă în Franța încă din luna ianuarie 2026. Bărbatul a fost contactat telefonic și i s-a adus la cunoștință conținutul mandatului de executare.

Luni dimineață, 23 februarie 2026, în jurul orei 08:30, bărbatul s-a prezentat de bunăvoie la sediul Poliției Orașului Frasin. Cu această ocazie, mandatul a fost pus în executare: bărbatul a fost arestat, i s-a constituit escortă și a fost transportat și depus la Penitenciarul Botoșani.