Join UP! anunță zboruri charter directe din Suceava spre 5 destinații de vacanță în vara 2026

Tur-operatorul internațional Join UP! extinde masiv rețeaua de zboruri charter din România și include Suceava printre cele 14 orașe din care vor pleca curse directe în sezonul de vară 2026. Sucevenii vor beneficia astfel de zboruri charter spre Antalya (Turcia), Sharm El Sheikh și Hurghada (Egipt), Larnaca (Cipru) și Heraklion – Creta (Grecia), fără escală și fără transferuri suplimentare.

Potrivit anunțului oficial făcut astăzi, Join UP! va opera în perioada 4 aprilie – 31 octombrie 2026 zboruri charter spre 7 destinații principale, de pe 14 aeroporturi din țară, printre care și Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

Este una dintre cele mai ample extinderi geografice realizate de un tur-operator în România, scopul fiind acela de a face vacanțele accesibile direct din orașul de domiciliu.

Pentru suceveni, oferta concretă include:

Turcia (Antalya) – zboruri charter regulate din Suceava, alături de alte 13 orașe.

– zboruri charter regulate din Suceava, alături de alte 13 orașe. Egipt : Sharm El Sheikh – zboruri directe din Suceava (alături de București, Cluj-Napoca, Iași și Oradea). Hurghada – zboruri directe din Suceava (alături de București, Iași și Cluj-Napoca).

: Cipru (Larnaca) – zboruri directe din Suceava, unul dintre cele 7 orașe deservite.

– zboruri directe din Suceava, unul dintre cele 7 orașe deservite. Grecia (Heraklion – Creta) – zboruri charter din Suceava, unul dintre cele 10 orașe incluse.

În această perioadă, prețurile pentru vacanțele de vară 2026 sunt printre cele mai avantajoase ale anului, datorită campaniei Early Booking, care oferă reduceri semnificative celor care rezervă din timp.

„Pentru că turiștii nu mai caută simple vacanțe, din această vară vom oferi și mai multe excursii personalizate, mai ales în Turcia, unde Join UP! a deschis propria companie DMC. În premieră, în acest sezon, din Antalya vom oferi excursii către Cappadocia, oferindu-le astfel turiștilor posibilitatea să viziteze într-o singură vacanță mai multe regiuni iubite și foarte căutate de pasionații de experiențe deosebite”, a declarat Iulian Beiu, Managing Director Join UP! România.

Join UP! este unul dintre cei mai mari tur-operatori din Europa, cu afaceri globale de peste 400 de milioane de euro și peste 6,5 milioane de turiști care au călătorit cu ei până în prezent.