Informare meteo: Precipitații moderate, viscol puternic la munte și intensificări ale vântului în județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o informare meteorologică de cod galben, valabilă de astăzi, 24 februarie, ora 10:00, până joi, 26 februarie, ora 08:00. Avertizarea vizează precipitații în general moderate cantitativ, depunere de strat nou de zăpadă și viscol la altitudini mari, precum și intensificări ale vântului pe arii extinse, inclusiv în județul Suceava.

Conform prognozei ANM, în intervalul menționat vor cădea precipitații în cea mai mare parte a țării marți și îndeosebi în jumătatea de est până joi dimineața. Vor predomina ploile, cu caracter de aversă, în centru și est, iar începând din noaptea de miercuri spre joi și în sud-est, se vor semnala perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10-15 l/mp, iar în Carpații Meridionali și de Curbură local 15-30 l/mp.

La munte se va depune un strat nou de zăpadă de 10-15 cm, iar la altitudini peste 1.700 m de 20-30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți în cea mai mare parte a teritoriului și miercuri îndeosebi în centru, est și extremitatea de sud-vest, cu rafale de 40-55 km/h, local 60-70 km/h. La munte, în zona înaltă, rafalele vor atinge 70-80 km/h și peste 90-100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, unde va fi viscol puternic și vizibilitate redusă semnificativ.

În județul Suceava fenomenele vor fi mai accentuate în zona de munte, unde se așteaptă viscol și depunere consistentă de zăpadă. În zonele de deal și câmpie vor predomina ploile, cu risc de trecere la lapoviță și polei în noaptea de miercuri spre joi.

De asemenea, ANM a emis o avertizare distinctă de intensificări ale vântului, valabilă miercuri, 25 februarie, între orele 10:00 și 20:00, care vizează cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv Suceava), local în Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei, cu rafale de 50-70 km/h.