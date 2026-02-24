Bărbat din Șcheia căutat în noapte de poliție după ce a sunat la 112 sesizând că și-a rupt un picior căzând pe gheață, iar apoi nu a mai răspuns



Un bărbat de 57 de ani din satul Sfântul Ilie, comuna Șcheia, a ajuns în noaptea de luni spre marți la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, după ce a căzut de pe bicicletă pe un drum acoperit cu gheață. Bărbatul a fost diagnosticat cu fractură de gambă stângă.

Potrivit sesizării primite prin 112 la ora 00:48, bărbatul a anunțat că a căzut de pe bicicletă și și-a rupt piciorul. Polițiștii Secției de Poliție Rurală 9 Șcheia au încercat imediat să îl contacteze telefonic, însă apelantul nu a mai răspuns. Echipajul a efectuat verificări în zona indicată de localizarea telefonului – străzile Trandafirului, Dealul Vechi, Păcii, Crucii și Stadionului din satul Sfântul Ilie –, dar nu l-a identificat la fața locului.

Ulterior, dispeceratul Poliției Municipiului Suceava a direcționat polițiștii la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, unde bărbatul fusese transportat cu o ambulanță. Acolo, el a declarat că se afla la o cunoștință din satul Sfântul Ilie, unde consumase băuturi alcoolice. În stare de ebrietate, a pornit spre casă pe bicicletă, a alunecat pe o porțiune de drum acoperită cu gheață și a căzut. După apelul la 112, telefonul mobil i s-a descărcat, motiv pentru care nu a mai putut răspunde la apelurile polițiștilor.

Bărbatul a fost diagnosticat cu fractură de gambă stângă.