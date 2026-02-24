Bilanț al Poliției de Frontieră la granița româno-ucraineană la patru ani de la invazia Ucrainei: Consolidarea securității frontierei externe a UE și creșterea capacității de răspuns rapid rămân obiectivele principale



La patru ani de la declanșarea conflictului armat din Ucraina, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, chestorul de poliție Florin Coman, a susținut, marți, o conferință de presă în care a prezentat bilanțul activității din 2025 și măsurile menținute pentru securizarea frontierei de nord a României, frontieră externă a Uniunii Europene.

Alături de chestorul Coman au participat reprezentanții principalelor structuri partenere: comisarul-șef Daniel-Ovidiu Cătană (șeful IPJ Maramureș), colonelul Mihai Haiduc (șeful IJJ Maramureș), colonelul Marian Pițiș (șeful ISU Maramureș), comisarul-șef Simona Chioran (directorul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Maramureș) și Dan Benga (șeful Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș).

Potrivit declarațiilor șefului ITPF Sighetu Marmației, misiunea principală în 2025 a rămas asigurarea securității frontierei, prevenirea migrației ilegale și combaterea criminalității transfrontaliere. Acțiunile au fost ghidate de analiza de risc, schimbul permanent de informații, pregătirea profesională și utilizarea tehnicii moderne de supraveghere și mobilitate.

La patru ani de la declanșarea războiului (24 februarie 2022), au rămas active planurile strategice ale MAI și Poliției de Frontieră Române, adaptate pentru gestionarea unui aflux masiv de persoane. Măsurile instituite imediat după începutul conflictului – suplimentarea personalului, crearea de fluxuri suplimentare de control, dotarea cu echipamente moderne (tablete, telefoane portabile, autospeciale Schengen Bus), intensificarea controalelor pentru identificarea dezertorilor, armelor și substanțelor periculoase – se aplică și în prezent.

Un progres major evidențiat a fost implementarea, din octombrie 2025, a sistemului Entry/Exit (EES) la frontiera româno-ucraineană. Sistemul utilizează elemente biometrice și validări informatizate, reducând riscul de falsificare a documentelor și generând alerte operative pentru persoane urmărite sau tentative de trecere frauduloasă.

La frontiera verde, măsurile au inclus suplimentarea efectivelor, creșterea supravegherii cu aparatură performantă (vedere pe timp de noapte), modernizarea sediilor operative din Sighetu Marmației și Suceava, achiziționarea de autospeciale Ford, ATV-uri și snowmobile prin fonduri europene, patrule comune cu Poliția și Jandarmeria, misiuni aeriene și sprijin Frontex. De asemenea, continuă funcționarea centrului telefonic de informare în limba ucraineană (9590).

Situația operativă în 2025

Au fost constatate 4.556 de cazuri de trecere frauduloasă a frontierei din Ucraina spre România, implicând aproximativ 10.250 de cetățeni ucraineni (5.402 în Maramureș, 3.800 în Suceava și 1.048 în Satu Mare). Comparativ cu 2024 (circa 13.000 de persoane depistate), fenomenul a scăzut moderat. De la începutul conflictului, numărul total al cetățenilor ucraineni trecuți ilegal în România a ajuns la 31.618. Toate persoanele reținute au fost verificate în bazele de date naționale și internaționale (SIS, VIS, EURODAC, INTERPOL).

Traversările ilegale au implicat riscuri majore: râul Tisa sau trasee montane dificile (zona Pop Ivan). Din februarie 2022 până în prezent, 35 de cetățeni ucraineni au fost găsiți decedați, iar peste 200 de misiuni de căutare-salvare au fost desfășurate împreună cu Salvamont Maramureș, salvându-se 382 de persoane.

În 2025 au fost înregistrate șapte dosare penale pentru trafic de migranți (opt facilitatori pentru 15 cetățeni ucraineni), șase dintre suspecți fiind arestați preventiv.

Priorități pentru 2026

Consolidarea securității frontierei externe a UE și creșterea capacității de răspuns rapid rămân obiectivele principale. Activitatea va continua integrat, cu sprijinul central al Poliției de Frontieră și MAI, bazându-se pe experiența acumulată, profesionalismul personalului și dotarea adecvată.