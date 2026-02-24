Operaționalizarea sistemului Entry/Exit (EES) la PTF Vicșani: din 2 martie 2026, controale biometrice pentru cetățenii statelor terțe



Sistemul electronic Entry/Exit (EES) va fi operaționalizat începând cu data de 2 martie 2026 și la Punctul de Trecere a Frontierei Vicșani, anunță Poliția de Frontieră Română. Extinderea graduală a sistemului, începută pe 12 octombrie 2025 în alte puncte de trecere, va asigura aplicarea unitară și eficientă a procedurilor de control la nivelul întregii frontiere externe a României.

EES este un sistem modern de înregistrare electronică a intrărilor și ieșirilor cetățenilor din state terțe (non-UE) admiși pentru șederi de scurtă durată – maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. La prima intrare după operaționalizare, vor fi colectate date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale), iar sistemul va calcula automat durata șederii autorizate. La călătoriile ulterioare, verificarea se va face rapid și automat pe baza dosarului individual deja creat.

Sistemul nu modifică drepturile de călătorie existente și urmărește următoarele obiective principale:

modernizarea gestionării frontierelor prin înregistrare electronică;

eficientizarea controalelor și îmbunătățirea experienței călătorilor;

combaterea fraudelor de identitate prin date biometrice;

creșterea securității în spațiul UE;

sprijinirea luptei împotriva terorismului și a criminalității organizate grave.

Cine este vizat și cine este exceptat

EES se aplică cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi scurte, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, precum și membrilor de familie ai cetățenilor UE care nu dețin permis de ședere. Sunt exceptați de la prelevarea amprentelor copiii sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea este fizic imposibilă.

Nu intră sub incidența sistemului:

cetățenii statelor terțe care dețin permis de ședere sau viză de lungă ședere emisă de un stat membru UE;

membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin permis de ședere.

În cazul îndeplinirii condițiilor legale, accesul va fi permis și înregistrat electronic, iar persoana va primi informații privind durata autorizată a șederii. Dacă condițiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării va fi înregistrat și comunicat persoanei.

Protecția datelor și recomandări

Datele colectate sunt stocate pentru 3 sau 5 ani (în cazuri de refuz al intrării sau depășire a duratei legale de ședere), cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor. Persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor.

Pentru a evita întârzierile la frontieră, persoanele exceptate de la implementarea EES sunt rugate să prezinte de la început documentele justificative care atestă statutul lor.

Informații suplimentare și detalii pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene: https://travel-europe.europa.eu/ees_en.