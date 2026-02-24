Peste 250 de destinații din România nominalizate la „Destinația Anului 2026”: 11 destinații din județul Suceava incluse în competiție



Cu ocazia Dragobetelui, competiția națională „Destinația Anului 2026” a dezvăluit lista completă a peste 250 de destinații nominalizate din aproape toate județele țării. Județul Suceava se remarcă prin prezența consistentă în mai multe categorii, cu atracții emblematice din Bucovina care invită la redescoperirea frumuseților locale și la promovarea turismului intern.

Competiția „Destinația Anului”, ajunsă la ediția 2026, este o platformă de promovare turistică ce combină votul public, expertiza unui juriu profesionist și un sondaj național reprezentativ.

Nominalizările, primite între octombrie 2025 și ianuarie 2026, au fost anunțate oficial de Dragobete, subliniind dragostea pentru locurile care definesc identitatea românească și încurajând alegeri de vacanță responsabile și sustenabile.

Din județul Suceava, destinațiile participante includ:

Orașul Suceava – nominalizat în categoria „Orașe care inspiră”.

– nominalizat în categoria „Orașe care inspiră”. Vatra Dornei – în categoria „Stațiuni Turistice”.

– în categoria „Stațiuni Turistice”. Țara Dornelor și Ținutul Rarăului – în categoria „Tărâmuri fermecate”.

și – în categoria „Tărâmuri fermecate”. Cacica și Ciocănești – în categoria „Sate de poveste”.

și – în categoria „Sate de poveste”. Cetatea de Scaun a Sucevei și Mănăstirea Voroneț – în categoria „Sanctuare ale Istoriei”.

și – în categoria „Sanctuare ale Istoriei”. Muzeul Bucovinei și Muzeul Ion Irimescu (Fălticeni) – în categoria „Tărâmul cunoașterii”.

și (Fălticeni) – în categoria „Tărâmul cunoașterii”. Complex Agrement Ariniș (Gura Humorului) – în categoria „Joacă și Adrenalină”.

Aceste nominalizări reflectă bogăția patrimoniului cultural, istoric și natural al Bucovinei, de la mănăstirile pictate celebre la stațiunile montane și satele tradiționale.

Etapa următoare va include selecția finaliștilor, iar câștigătorii vor fi desemnați în aprilie 2026 prin vot public, votul juriului și sondajul național „Cercetarea Destinația Anului”.

„Întreaga viață profesională mi-am dedicat-o promovării turismului românesc, așa că am primit propunerea de a fi președintele juriului în competiția Destinația Anului 2026 cu onoare, recunoștință și un sentiment de împlinire”, a declarat Alexandru Filip, președintele juriului ediției curente.

Publicul este invitat să voteze și să susțină favoritele din Suceava pe platforma oficială a competiției, contribuind astfel la promovarea destinațiilor locale și la consolidarea imaginii Bucovinei ca regiune de excepție.