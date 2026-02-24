Casa de Cultură a Studenților Suceava anunță programul evenimentelor culturale din luna martie 2026



În luna martie a.c., Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează o serie de evenimente culturale dedicate comunității academice și publicului sucevean, care include concerte, spectacole de teatru pentru toate vârstele și producții ale teatrului studențesc. Manifestările se vor desfășura în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, spațiu consacrat al vieții culturale universitare, și vor reuni artiști profesioniști, cadre didactice și studenți.

Programul debutează luni, 2 martie, la ora 19:00, cu un concert de pian și chitară susținut de studenți și profesori ai universității. Pe 3 martie, de la aceeași oră, Teatrul Studențesc Fabulinus prezintă spectacolul muzical „Pinguini”, o producție adresată publicului de toate vârstele.​

Seria evenimentelor continuă pe 4 martie cu un concert „Fără Zahăr”, prilejuit de aniversarea a 25 de ani de activitate artistică a formației, iar pe 5 martie, Ansamblul Studențesc „Arcanul USV” va susține spectacolul folcloric „Primăvară, primăvară…”, dedicat începutului de primăvară și valorificării tradițiilor autentice.​

Luna martie include și stagiuni de teatru pentru copii, realizate în parteneriat cu Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” din Botoșani. Astfel, în data de 11 martie va fi prezentat spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, iar în 18 martie, spectacolul „Rămășagul lui Păcală”, ambele în două reprezentații, de la orele 16:30 și 18:00. Programul dedicat celor mici va continua pe 25 martie, cu spectacolul „Tigrișorul Pietrek”, de asemenea în dublă reprezentație.​

În programul lunii se regăsesc și producții ale Teatrului Studențesc Fabulinus. Pe 21 martie, de la ora 19:00, este programat spectacolul „Cosmic”, realizat pe baza unor texte poetice contemporane, într-un format scenic care îmbină teatrul cu proiecțiile vizuale și muzica.

Prețul biletelor variază în funcție de eveniment, fiind prevăzute reduceri pentru elevi, studenți și pensionari. Informații detaliate privind tarifele și condițiile de acces pot fi consultate pe site-ul ccs-sv.ro și pe paginile oficiale de social media ale Casei de Cultură a Studenților din Suceava.​

Biletele pot fi achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților, situat pe strada Zorilor nr. 6, precum și, în limita locurilor disponibile, de la intrare, în zilele de desfășurare a spectacolelor.

Casa de Cultură a Studenților din Suceava invită comunitatea academică și publicul larg să participe la evenimentele organizate în luna martie, contribuind, astfel, la susținerea și valorificarea vieții culturale universitare și a tradițiilor locale.