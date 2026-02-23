Rădăuți: Lansarea albumului „Plăsmuiri peste timp. Vibrații cromatice”, o călătorie artistică în universul pictorului Dimitrie Roman



Marți, 24 februarie 2026, începând cu ora 14:00, la Galeria de Artă „Traian Postolache” din Rădăuți va avea loc lansarea albumului de pictură „Plăsmuiri peste timp. Vibrații cromatice”, semnat de artistul plastic Dimitrie Roman. Evenimentul va fi însoțit de vernisajul expoziției „Reverberații cromatice atemporale”, care oferă publicului o incursiune în creația plastică a pictorului.

Programul evenimentului include prezentări susținute de specialiști în domeniu. Prof. dr. Camelia Sadovei, președinta Filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Suceava, va vorbi despre activitatea artistică a lui Dimitrie Roman, despre album și despre expoziția vernisată. Aspecte legate de realizarea albumului vor fi prezentate de etnologul Gabriela Teișanu și de inspectorul școlar Daniela Ceredeev. Momentele artistice vor fi coordonate de prof. Alexandru Domnari și prof. Florin Hergheligiu, iar evenimentul va fi moderat de dr. Viviana Huțuleac.

Dimitrie Roman este absolvent al Facultății de Arte Plastice din Iași și al Facultății de Arte Plastice, specializarea Muzeologie, din București. De-a lungul carierei didactice a predat educație plastică la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” și la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Rădăuți, fiind ulterior profesor și director la Școlile Gimnaziale Dornești și „Dimitrie Cantemir” din Rădăuți. A obținut rezultate remarcabile cu elevii săi la concursuri naționale și internaționale de pictură pentru copii, acumulând 89 de premii internaționale și 54 de premii naționale. Printre recunoștințele primite se numără Diploma de excelență cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorului (2006), Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa I din partea Ministerului Educației (2007), titlul de Cetățean de onoare al municipiului Rădăuți (2009) și Diploma de Excelență acordată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava (2019).

Ca artist plastic, Dimitrie Roman este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Are în palmares 13 expoziții personale și participări cu lucrări la 24 de concursuri și expoziții naționale și internaționale, unde a obținut premii și trofee.

„Pentru mine, lansarea albumului «Plăsmuiri peste timp. Vibrații cromatice» și Expoziția de pictură «Reverberații cromatice atemporale» reprezintă o încununare a întregii mele activități artistice, o celebrare a dialogului dintre formă, culoare și emoție”, a transmis Dimitrie Roman.

Albumul, editat la Editura Lidana în ediția 2026, a fost tipărit cu sprijinul Asociației REI – Reper Etnocultural Identitar și sponsorizat de compania EGGER. Lucrarea cuprinde repere autobiografice, creații plastice din perioada 2014–2025 grupate pe teme (Biserici și mănăstiri; Mituri, tradiții și obiceiuri; Compoziții de gen; Compoziții moderne; Anul „Ciprian Porumbescu”; Simion Florea Marian; Peisaje), cronici de artă semnate de Delia Leizeriuc, Lucia Pușcașu, Camelia Sadovei, Gabriela Teișanu și Corvin Bejinariu, precum și secțiunea Activitatea expozițională – Curriculum vitae.