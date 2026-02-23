Elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, premii de top la concursuri naționale de chitară



Tineri chitariști suceveni au adus acasă rezultate remarcabile de la două competiții naționale desfășurate în weekendul trecut, confirmând nivelul ridicat al pregătirii la secția de chitară a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

La Concursul Național de Interpretare Pianistică „Carl Czerny” – secțiunea chitară, ediția a XXXV-a, organizat la Piatra Neamț în perioada 19-21 februarie 2026, trei elevi pregătiți de profesorul Marius-Alexandru Aluncărițe au obținut premiul I:

Tudor Chirilă (clasa a VI-a) – premiul I + premiu special;

Isabela Macoveiciuc (clasa a VI-a) – premiul I;

Andrei Cîrstean (clasa a X-a) – premiul I.

Toți cei trei au impresionat juriul prin tehnică, expresivitate și maturitate interpretativă, demonstrând că secțiunea de chitară a colegiului sucevean se numără printre cele mai valoroase din țară.

Succesul s-a continuat la Transilvania Youth Guitar Competition, ediția a IV-a, desfășurată la Cluj-Napoca pe 21 februarie 2026. Aici, doi elevi au urcat pe prima treaptă a podiumului:

Tudor Chirilă (clasa a VI-a, prof. Marius-Alexandru Aluncărițe) – premiul I;

Alexandru Dragomirescu (clasa a X-a, prof. Ilie Aurelian Zugrav) – premiul I.

Profesorii coordonatori, Marius-Alexandru Aluncărițe și Ilie Aurelian Zugrav, au subliniat munca susținută a elevilor și importanța participării la concursuri de anvergură națională pentru dezvoltarea artistică și competitivă a tinerilor muzicieni.

„Aceste rezultate ne bucură enorm și ne motivează să continuăm cu aceeași seriozitate și pasiune pregătirea noilor generații de chitariști. Elevii noștri demonstrează că talentul, combinat cu disciplină și ghidaj profesionist, poate duce la performanțe de excepție”, au transmis cadrele didactice implicate.

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava se impune astfel din nou ca un centru de excelență în educația muzicală din regiune, cu elevi care reprezintă cu succes Bucovina pe scenele naționale.