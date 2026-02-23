Prefectul Traian Andronachi la bilanțul CJSU Suceava pentru 2025, mulțumește instituțiilor din județ pentru coordonarea instituțională eficientă pentru protejarea populației



Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a analizat, în ședința de astăzi, raportul complet de activitate pe anul 2025, un an marcat de numeroase provocări hidrometeorologice și de o coordonare instituțională eficientă pentru protejarea populației.

Raportul evidențiază că, pe parcursul întregului an 2025, CJSU Suceava s-a reunit în 18 ședințe extraordinare, convocate ori de câte ori situația din teren a impus decizii imediate. Principalele teme abordate au fost gestionarea episoadelor de iarnă cu ninsori abundente și temperaturi scăzute, prevenirea și combaterea inundațiilor în sezonul cald, intervențiile la avertizările meteorologice de cod portocaliu și cod roșu, precum și măsurile concrete luate după inundațiile majore din luna iulie 2025, care au afectat în mod deosebit orașul Broșteni.

Comitetul a solicitat și a distribuit ajutoare umanitare din rezerva de stat, inclusiv construcții modulare și 60 de tone de motorină, iar acolo unde a fost necesar a fost declarată și prelungită starea de alertă. Toate deciziile au urmărit limitarea efectelor negative asupra populației și sprijinirea rapidă a comunităților afectate.

CJSU Suceava reunește 49 de instituții, reprezentate prin 53 de membri și sprijinite de 24 de grupuri de suport tehnic specializate pe tipuri de risc. Pentru îmbunătățirea activității, la începutul anului 2026 prefectul a emis un ordin de reorganizare a comitetului, prin care au fost actualizate componența, regulamentele și procedurile de lucru. Au fost introduse și modele unitare pentru documentele operative, astfel încât intervențiile în teren să fie și mai clare și mai rapide.

În urma fenomenelor din 2025, comitetul a evaluat pagubele produse infrastructurii, cu accent pe degradările constatate pe DN18 în zona UAT Cârlibaba. De asemenea, au fost aprobate planuri de acțiune pentru gestionarea incendiilor la fondul forestier, consolidând capacitatea de răspuns integrat la nivel județean.

Pentru anul 2026, prioritățile CJSU Suceava vizează actualizarea planurilor de înștiințare și alarmare a populației, evaluarea resurselor umane și materiale, instruirea personalului din administrațiile locale și a operatorilor economici, actualizarea analizei riscurilor județene și organizarea de exerciții tactice la nivel județean.

La finalul ședinței, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a mulțumit tuturor instituțiilor membre pentru efortul depus:

„Anul 2025 a fost un test de maturitate instituțională. În condiții dificile, cu solicitări succesive și decizii care au trebuit luate rapid și corect, instituțiile județului au livrat rezultate și au acționat responsabil, coerent și eficient. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru seriozitate, profesionalism și asumare. Această muncă se traduce direct în siguranța și stabilitatea comunităților din județul Suceava.”