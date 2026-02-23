DRDP Iași anunță că face lucrări de reparații pe drumurile naționale din județul Suceava după ninsorile din ultima săptămână



Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a demarat lucrări de reparații pe mai multe drumuri naționale din zona Moldovei, inclusiv în județul Suceava, ca urmare a degradărilor provocate de episoadele de ninsori și viscol din ultima perioadă.

Intervențiile sunt executate în regie proprie de către secțiile de drumuri naționale și au scopul de a ameliora rapid condițiile de trafic în sezonul rece. Acestea constau în plombări și remedieri temporare ale carosabilului, până la executarea reparațiilor definitive cu mixtură asfaltică la cald, odată cu venirea condițiilor meteorologice favorabile.

„Lucrările se desfășoară pe sectoarele afectate de fenomenele meteorologice recente, pentru a asigura un nivel cât mai bun de siguranță și confort pentru participanții la trafic”, precizează DRDP Iași.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonele de intervenție, să respecte semnalizarea temporară instalată și să reducă viteza, pentru a evita orice incident.

DRDP Iași arată că lucrările se desfășoară pe mai multe drumuri naționale din zonă și exemplifică în acest sens cu lucrări executate pe DN 2 H Rădăuți-Vicovu de Sus și DN 17 A- Ciumârna-Sucevița.